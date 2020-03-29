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شاهد.. كيف فجّرت "عصابة الـ11" جهازَ الصراف الآلي بالرياض وكيف نجح الأمن في ضبطهم

ضبطت مجموعة من أفرادها وتلاحق آخرين خارج المملكة عن طريق الإنتربول الدولي

نشر الأمن العام فيديو يكشف تفاصيل ضبط عصابة الـ11 مجرمًا التي فجّرت جهاز صراف آلي في شهر جمادى الآخرة الماضي، وسرقت مبلغ 1.4 مليون ريال.

وأظهر الفيديو كيف نفّذ الجناة جريمتهم؛ فيما كشف عن التعرف على هويات الجناة وضبط مجموعة من أفرادها وملاحقة آخرين خارج المملكة عن طريق الإنتربول.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، قد أوضح قبل أيام؛ أنه بالإشارة إلى الجريمة التي تمت مباشرتها بتاريخ 20/ 6/ 1441هـ، عن تعرّض جهاز صرف آلي تابع للبنك العربي بحي الجزيرة (جنوبي مدينة الرياض)، لعملية تفجير وسرقة مبالغ نقدية منه بلغت (1.400) مليون ريال؛ وذلك بأسلوب إجرامي احترافي حرص الجناة من خلاله على تنفيذ جريمتهم بأقصى سرعة دون ترك أي أثر يدل عليهم؛ فقد أسفرت التحقيقات الأمنية والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال، التي باشرها فريق أمني متخصص في البحث الجنائي فور استكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، بتوفيق الله؛ عن تحديد هوية المتورطين في التخطيط للجريمة وتنفيذها وعددهم (11) متهمًا؛ بينهم (4) من الجنسية المصرية تمكّن أحدهم من مغادرة المملكة وتهريب نصف مليون ريال من الأموال المسروقة، و(4) من جنسيات بلغارية وروسية ومولدوفية غادروا المملكة بعد تنفيذ الجريمة بساعات، و(2) سعوديان أحدهما يوجد بدولة شقيقة، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية.. وتم القبض على (5) متهمين وبحوزتهم المركبة والأدوات المستخدمة في الجريمة، ومبلغ (700) ألف ريال من المبالغ المسروقة؛ حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولا تزال الجهات المختصة تعمل على استرداد الموجودين خارج المملكة من الجناة وعددهم (6) متهمين، واستعادة الأموال التي تمكنوا من تهريبها معهم.

الأمن العام شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. كيف فجّرت "عصابة الـ11" جهازَ الصراف الآلي بالرياض وكيف نجح الأمن في ضبطهم
سبق

نشر الأمن العام فيديو يكشف تفاصيل ضبط عصابة الـ11 مجرمًا التي فجّرت جهاز صراف آلي في شهر جمادى الآخرة الماضي، وسرقت مبلغ 1.4 مليون ريال.

وأظهر الفيديو كيف نفّذ الجناة جريمتهم؛ فيما كشف عن التعرف على هويات الجناة وضبط مجموعة من أفرادها وملاحقة آخرين خارج المملكة عن طريق الإنتربول.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، قد أوضح قبل أيام؛ أنه بالإشارة إلى الجريمة التي تمت مباشرتها بتاريخ 20/ 6/ 1441هـ، عن تعرّض جهاز صرف آلي تابع للبنك العربي بحي الجزيرة (جنوبي مدينة الرياض)، لعملية تفجير وسرقة مبالغ نقدية منه بلغت (1.400) مليون ريال؛ وذلك بأسلوب إجرامي احترافي حرص الجناة من خلاله على تنفيذ جريمتهم بأقصى سرعة دون ترك أي أثر يدل عليهم؛ فقد أسفرت التحقيقات الأمنية والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال، التي باشرها فريق أمني متخصص في البحث الجنائي فور استكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، بتوفيق الله؛ عن تحديد هوية المتورطين في التخطيط للجريمة وتنفيذها وعددهم (11) متهمًا؛ بينهم (4) من الجنسية المصرية تمكّن أحدهم من مغادرة المملكة وتهريب نصف مليون ريال من الأموال المسروقة، و(4) من جنسيات بلغارية وروسية ومولدوفية غادروا المملكة بعد تنفيذ الجريمة بساعات، و(2) سعوديان أحدهما يوجد بدولة شقيقة، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية.. وتم القبض على (5) متهمين وبحوزتهم المركبة والأدوات المستخدمة في الجريمة، ومبلغ (700) ألف ريال من المبالغ المسروقة؛ حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولا تزال الجهات المختصة تعمل على استرداد الموجودين خارج المملكة من الجناة وعددهم (6) متهمين، واستعادة الأموال التي تمكنوا من تهريبها معهم.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
01:07 PM

شاهد.. كيف فجّرت "عصابة الـ11" جهازَ الصراف الآلي بالرياض وكيف نجح الأمن في ضبطهم

ضبطت مجموعة من أفرادها وتلاحق آخرين خارج المملكة عن طريق الإنتربول الدولي

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عبدالله البرقاوي - الرياض
28
54,564

نشر الأمن العام فيديو يكشف تفاصيل ضبط عصابة الـ11 مجرمًا التي فجّرت جهاز صراف آلي في شهر جمادى الآخرة الماضي، وسرقت مبلغ 1.4 مليون ريال.

وأظهر الفيديو كيف نفّذ الجناة جريمتهم؛ فيما كشف عن التعرف على هويات الجناة وضبط مجموعة من أفرادها وملاحقة آخرين خارج المملكة عن طريق الإنتربول.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، قد أوضح قبل أيام؛ أنه بالإشارة إلى الجريمة التي تمت مباشرتها بتاريخ 20/ 6/ 1441هـ، عن تعرّض جهاز صرف آلي تابع للبنك العربي بحي الجزيرة (جنوبي مدينة الرياض)، لعملية تفجير وسرقة مبالغ نقدية منه بلغت (1.400) مليون ريال؛ وذلك بأسلوب إجرامي احترافي حرص الجناة من خلاله على تنفيذ جريمتهم بأقصى سرعة دون ترك أي أثر يدل عليهم؛ فقد أسفرت التحقيقات الأمنية والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال، التي باشرها فريق أمني متخصص في البحث الجنائي فور استكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، بتوفيق الله؛ عن تحديد هوية المتورطين في التخطيط للجريمة وتنفيذها وعددهم (11) متهمًا؛ بينهم (4) من الجنسية المصرية تمكّن أحدهم من مغادرة المملكة وتهريب نصف مليون ريال من الأموال المسروقة، و(4) من جنسيات بلغارية وروسية ومولدوفية غادروا المملكة بعد تنفيذ الجريمة بساعات، و(2) سعوديان أحدهما يوجد بدولة شقيقة، ومتهم واحد من الجنسية اليمنية.. وتم القبض على (5) متهمين وبحوزتهم المركبة والأدوات المستخدمة في الجريمة، ومبلغ (700) ألف ريال من المبالغ المسروقة؛ حيث جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولا تزال الجهات المختصة تعمل على استرداد الموجودين خارج المملكة من الجناة وعددهم (6) متهمين، واستعادة الأموال التي تمكنوا من تهريبها معهم.

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