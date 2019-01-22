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التزام "أوبك +" باتفاق خفض إنتاج النفط يرتفع إلى 122%

بعض الدول الأعضاء ما زال يجد صعوبة في زيادة إنتاجه

زاد التزام مجموعة "أوبك+" باتفاق خفض إنتاج النفط إلى نحو 122% في ديسمبر، وهو مستوى أعلى من نظيره في نوفمبر الذي بلغ 117%.

وأشار مصدران إلى أن بعض الدول الأعضاء ما زال يجد صعوبة في زيادة إنتاجه.

وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع، إن المجموعة فوّتت أهدافها الإنتاجية بواقع 790 ألف برميل يومياً في ديسمبر، في وقتٍ وجدت فيه بعض الدول المنتجة في غرب إفريقيا، مثل نيجيريا وأنغولا صعوبات في زيادة الإنتاج.

وأوضح المصدران، وفق رويترز، أن نسبة امتثال دول منظمة "أوبك" بلغت 127% في ديسمبر، بينما حقّق المنتجون من خارج "أوبك" امتثالاً بنسبة 114%.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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التزام "أوبك +" باتفاق خفض إنتاج النفط يرتفع إلى 122%
سبق

زاد التزام مجموعة "أوبك+" باتفاق خفض إنتاج النفط إلى نحو 122% في ديسمبر، وهو مستوى أعلى من نظيره في نوفمبر الذي بلغ 117%.

وأشار مصدران إلى أن بعض الدول الأعضاء ما زال يجد صعوبة في زيادة إنتاجه.

وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع، إن المجموعة فوّتت أهدافها الإنتاجية بواقع 790 ألف برميل يومياً في ديسمبر، في وقتٍ وجدت فيه بعض الدول المنتجة في غرب إفريقيا، مثل نيجيريا وأنغولا صعوبات في زيادة الإنتاج.

وأوضح المصدران، وفق رويترز، أن نسبة امتثال دول منظمة "أوبك" بلغت 127% في ديسمبر، بينما حقّق المنتجون من خارج "أوبك" امتثالاً بنسبة 114%.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
12:06 PM

التزام "أوبك +" باتفاق خفض إنتاج النفط يرتفع إلى 122%

بعض الدول الأعضاء ما زال يجد صعوبة في زيادة إنتاجه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زاد التزام مجموعة "أوبك+" باتفاق خفض إنتاج النفط إلى نحو 122% في ديسمبر، وهو مستوى أعلى من نظيره في نوفمبر الذي بلغ 117%.

وأشار مصدران إلى أن بعض الدول الأعضاء ما زال يجد صعوبة في زيادة إنتاجه.

وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع، إن المجموعة فوّتت أهدافها الإنتاجية بواقع 790 ألف برميل يومياً في ديسمبر، في وقتٍ وجدت فيه بعض الدول المنتجة في غرب إفريقيا، مثل نيجيريا وأنغولا صعوبات في زيادة الإنتاج.

وأوضح المصدران، وفق رويترز، أن نسبة امتثال دول منظمة "أوبك" بلغت 127% في ديسمبر، بينما حقّق المنتجون من خارج "أوبك" امتثالاً بنسبة 114%.

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