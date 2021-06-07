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سوق الأسهم اليوم.. 415 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة

أغلق اليوم مرتفعاً 34.40 نقطة ليقفل عند مستوى 10719.85 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 34.40 نقطة ليقفل عند مستوى 10719.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 415 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسترا الصناعية، والفخارية، واليمامة للحديد، وجبسكو، وباعظيم، والفخارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات لازوردي، وتبوك الزراعية، والدرع العربي، ومتطورة، وجاكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و4.02%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والعبداللطيف، والخليج للتدريب، وتبوك الزراعية، ومجموعة فتيحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والعبداللطيف، ومتطورة، وتبوك الزراعية، والفخارية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 239.19 نقطة ليقفل عند مستوى 23725.14 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 918 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سوق الأسهم اليوم.. 415 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 34.40 نقطة ليقفل عند مستوى 10719.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 415 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسترا الصناعية، والفخارية، واليمامة للحديد، وجبسكو، وباعظيم، والفخارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات لازوردي، وتبوك الزراعية، والدرع العربي، ومتطورة، وجاكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و4.02%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والعبداللطيف، والخليج للتدريب، وتبوك الزراعية، ومجموعة فتيحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والعبداللطيف، ومتطورة، وتبوك الزراعية، والفخارية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 239.19 نقطة ليقفل عند مستوى 23725.14 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 918 صفقة.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
04:11 PM

سوق الأسهم اليوم.. 415 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة

أغلق اليوم مرتفعاً 34.40 نقطة ليقفل عند مستوى 10719.85 نقطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 34.40 نقطة ليقفل عند مستوى 10719.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 415 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسترا الصناعية، والفخارية، واليمامة للحديد، وجبسكو، وباعظيم، والفخارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات لازوردي، وتبوك الزراعية، والدرع العربي، ومتطورة، وجاكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و4.02%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والعبداللطيف، والخليج للتدريب، وتبوك الزراعية، ومجموعة فتيحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والعبداللطيف، ومتطورة، وتبوك الزراعية، والفخارية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 239.19 نقطة ليقفل عند مستوى 23725.14 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 918 صفقة.

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