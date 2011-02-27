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"الكلباني" ردًّا على الأحيدب: الإعلانات على مواقع التواصل حرام علينا.. حلال عليهم!

أكد أن من حق الدعاة الإعلان واستغلال حساباتهم المتفاعلة

استضاف برنامج الراصد الذي يعرض على شاشة الإخبارية الشيخ عادل الكلباني إمام وخطيب جامع المحيسن؛ تعليقًا على إعلانات الدعاة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعليقًا على مقالة الكاتب محمد الأحيدب والذي عنون مقاله بـ: شيخنا ما تابعناك لتكون مندوب دعاية، علق الكلباني بأن من حق الدعاة الإعلان واستغلال حساباتهم المتفاعلة وهذا حق مشروع كأي نجم وحكره على متابعة الدعاة هو نوعٌ من الرهبانية ولا رهبانية في الإسلام.

وأضاف الكلباني مستغربًا من يقيم أحقية الداعية في الإعلان من عدمها بقوله الكل مستفيد، المعلن والمعلن له، والمتلقي غير متضرر ومقابل مبلغ زهيد.

وعلق الكلباني على سؤال مذيع البرنامج الأستاذ عبدالله الغنمي حيال غيرة بعض الإعلاميين من الدعاة، قائلاً: الجميع يركز على راتب الداعية واصفًا إياه "بالطفسة" ولا يُشاهد راتب اللاعب أو الفنان والطقاقة التي تأخذ باليوم 30 ألفًا ما يعادل راتب شيخ لسنة كاملة وبيت غرفتين وصالة.

كما أوضح الكلباني عن عدم قبوله للكثير من الإعلانات كونها لا تناسبه ويمشي على المبدأ: المكتسب اكتسب معه والمحتسب احتسب معه ويا ليت الجميع يعرف ويعرف الأحيدب فمشاركاتي الوطنية مجانًا ويزعجني الأغبياء في تويتر.

كما أضاف الشيخ عادل الكلباني بقوله ليس من الواجب الدخول في النوايا ولاسيما من أشخاص أمثال الكاتب محمد الأحيدب الذي أتابعه بين الحين والآخر وإذا احتاج إلى إعلان سأراعيه بذلك.

واختتم حديث الكلباني في برنامج الراصد الذي يعرض على شاشة الإخبارية عند الساعة الثامنة مساءً بالحديث عن ميوله قائلاً "أنا نصراوي إلى أن تبلغ الروح الحلقوم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الكلباني" ردًّا على الأحيدب: الإعلانات على مواقع التواصل حرام علينا.. حلال عليهم!
سبق

استضاف برنامج الراصد الذي يعرض على شاشة الإخبارية الشيخ عادل الكلباني إمام وخطيب جامع المحيسن؛ تعليقًا على إعلانات الدعاة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعليقًا على مقالة الكاتب محمد الأحيدب والذي عنون مقاله بـ: شيخنا ما تابعناك لتكون مندوب دعاية، علق الكلباني بأن من حق الدعاة الإعلان واستغلال حساباتهم المتفاعلة وهذا حق مشروع كأي نجم وحكره على متابعة الدعاة هو نوعٌ من الرهبانية ولا رهبانية في الإسلام.

وأضاف الكلباني مستغربًا من يقيم أحقية الداعية في الإعلان من عدمها بقوله الكل مستفيد، المعلن والمعلن له، والمتلقي غير متضرر ومقابل مبلغ زهيد.

وعلق الكلباني على سؤال مذيع البرنامج الأستاذ عبدالله الغنمي حيال غيرة بعض الإعلاميين من الدعاة، قائلاً: الجميع يركز على راتب الداعية واصفًا إياه "بالطفسة" ولا يُشاهد راتب اللاعب أو الفنان والطقاقة التي تأخذ باليوم 30 ألفًا ما يعادل راتب شيخ لسنة كاملة وبيت غرفتين وصالة.

كما أوضح الكلباني عن عدم قبوله للكثير من الإعلانات كونها لا تناسبه ويمشي على المبدأ: المكتسب اكتسب معه والمحتسب احتسب معه ويا ليت الجميع يعرف ويعرف الأحيدب فمشاركاتي الوطنية مجانًا ويزعجني الأغبياء في تويتر.

كما أضاف الشيخ عادل الكلباني بقوله ليس من الواجب الدخول في النوايا ولاسيما من أشخاص أمثال الكاتب محمد الأحيدب الذي أتابعه بين الحين والآخر وإذا احتاج إلى إعلان سأراعيه بذلك.

واختتم حديث الكلباني في برنامج الراصد الذي يعرض على شاشة الإخبارية عند الساعة الثامنة مساءً بالحديث عن ميوله قائلاً "أنا نصراوي إلى أن تبلغ الروح الحلقوم".

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
12:19 AM
اخر تعديل
27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
01:52 AM

"الكلباني" ردًّا على الأحيدب: الإعلانات على مواقع التواصل حرام علينا.. حلال عليهم!

أكد أن من حق الدعاة الإعلان واستغلال حساباتهم المتفاعلة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
15,223

استضاف برنامج الراصد الذي يعرض على شاشة الإخبارية الشيخ عادل الكلباني إمام وخطيب جامع المحيسن؛ تعليقًا على إعلانات الدعاة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعليقًا على مقالة الكاتب محمد الأحيدب والذي عنون مقاله بـ: شيخنا ما تابعناك لتكون مندوب دعاية، علق الكلباني بأن من حق الدعاة الإعلان واستغلال حساباتهم المتفاعلة وهذا حق مشروع كأي نجم وحكره على متابعة الدعاة هو نوعٌ من الرهبانية ولا رهبانية في الإسلام.

وأضاف الكلباني مستغربًا من يقيم أحقية الداعية في الإعلان من عدمها بقوله الكل مستفيد، المعلن والمعلن له، والمتلقي غير متضرر ومقابل مبلغ زهيد.

وعلق الكلباني على سؤال مذيع البرنامج الأستاذ عبدالله الغنمي حيال غيرة بعض الإعلاميين من الدعاة، قائلاً: الجميع يركز على راتب الداعية واصفًا إياه "بالطفسة" ولا يُشاهد راتب اللاعب أو الفنان والطقاقة التي تأخذ باليوم 30 ألفًا ما يعادل راتب شيخ لسنة كاملة وبيت غرفتين وصالة.

كما أوضح الكلباني عن عدم قبوله للكثير من الإعلانات كونها لا تناسبه ويمشي على المبدأ: المكتسب اكتسب معه والمحتسب احتسب معه ويا ليت الجميع يعرف ويعرف الأحيدب فمشاركاتي الوطنية مجانًا ويزعجني الأغبياء في تويتر.

كما أضاف الشيخ عادل الكلباني بقوله ليس من الواجب الدخول في النوايا ولاسيما من أشخاص أمثال الكاتب محمد الأحيدب الذي أتابعه بين الحين والآخر وإذا احتاج إلى إعلان سأراعيه بذلك.

واختتم حديث الكلباني في برنامج الراصد الذي يعرض على شاشة الإخبارية عند الساعة الثامنة مساءً بالحديث عن ميوله قائلاً "أنا نصراوي إلى أن تبلغ الروح الحلقوم".

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