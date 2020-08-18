"الدنيش" يحتفل بزواجه على كريمة "الهشل"

وسط احتفاء عائلي مختصر وتمشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي دعت إليها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا، احتفل "محمد بن صالح الدنيش"، بزواجه اليوم على كريمة "سالم بن أحمد الهشل".
"سبق" تتمنى لهما حياة أُسرية سعيدة.
وسط احتفاء عائلي مختصر وتمشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي دعت إليها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا، احتفل "محمد بن صالح الدنيش"، بزواجه اليوم على كريمة "سالم بن أحمد الهشل".
"سبق" تتمنى لهما حياة أُسرية سعيدة.
وسط احتفاء عائلي مختصر وتمشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي دعت إليها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا، احتفل "محمد بن صالح الدنيش"، بزواجه اليوم على كريمة "سالم بن أحمد الهشل".
"سبق" تتمنى لهما حياة أُسرية سعيدة.
وسط احتفاء عائلي مختصر وتمشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي دعت إليها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا، احتفل "محمد بن صالح الدنيش"، بزواجه اليوم على كريمة "سالم بن أحمد الهشل".
"سبق" تتمنى لهما حياة أُسرية سعيدة.