بئران تبتلعان مواطنَيْن في الرس وبريدة.. فجر اليوم

أثناء الحفر والصيانة.. و"المدني" يكشف التفاصيل

شهدت منطقة القصيم، اليوم الأربعاء، وفاة مواطنين؛ نتيجة أعمال الحفر والصيانة في الآبار، بعد وقوع حادثين متفرقين، في الرس وبريدة.

وفي الحادث الأول، سقط شخص في بئرٍ عمقها 20 متراً في هجرة الديرية، بينما انهار فوق الشخص الآخر بئر عمقه ستة أمتار أثناء أعمال الحفر.

وقد باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الرس بلاغاً عن سقوط مواطن في العقد الرابع من العمر في بئر يقع بمزرعة ويقدر عمقه بـ20م وارتفاع المياه بخمسة أمتار، وذلك أثناء أعمال الصيانة بهجرة الديرية بمركز قصر ابن عقيل التابع للرس الساعة 12:55 من صباح اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث الإعلامي العقيد إبراهيم أبا الخيل: تمت مباشرة الحادث وإخراج الشخص متوفياً ونُفذ الجانب الوقائي.

وأكد أهمية التقيد بوسائل واشتراطات السلامة عند التعامل مع مثل هذه المواقع الخطرة.

وأضاف: الحادث الآخر تمثل في انهيار بئر بعمق ستة أمتار على مواطن في العقد الخامس من العمر، وذلك أثناء عملية الحفر بأرض فضاء تقع شرق حي الضاحي ببريدة.

وأشار "أبا الخيل" إلى تلقى مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة بلاغاً عن الحادث في الساعة 1:58 قبل مباشرته وإخراج المتوفى وتنفيذ الجانب الوقائي.