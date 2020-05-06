النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 31938

بئران تبتلعان مواطنَيْن في الرس وبريدة.. فجر اليوم

أثناء الحفر والصيانة.. و"المدني" يكشف التفاصيل

شهدت منطقة القصيم، اليوم الأربعاء، وفاة مواطنين؛ نتيجة أعمال الحفر والصيانة في الآبار، بعد وقوع حادثين متفرقين، في الرس وبريدة.

وفي الحادث الأول، سقط شخص في بئرٍ عمقها 20 متراً في هجرة الديرية، بينما انهار فوق الشخص الآخر بئر عمقه ستة أمتار أثناء أعمال الحفر.

وقد باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الرس بلاغاً عن سقوط مواطن في العقد الرابع من العمر في بئر يقع بمزرعة ويقدر عمقه بـ20م وارتفاع المياه بخمسة أمتار، وذلك أثناء أعمال الصيانة بهجرة الديرية بمركز قصر ابن عقيل التابع للرس الساعة 12:55 من صباح اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث الإعلامي العقيد إبراهيم أبا الخيل: تمت مباشرة الحادث وإخراج الشخص متوفياً ونُفذ الجانب الوقائي.

وأكد أهمية التقيد بوسائل واشتراطات السلامة عند التعامل مع مثل هذه المواقع الخطرة.

وأضاف: الحادث الآخر تمثل في انهيار بئر بعمق ستة أمتار على مواطن في العقد الخامس من العمر، وذلك أثناء عملية الحفر بأرض فضاء تقع شرق حي الضاحي ببريدة.

وأشار "أبا الخيل" إلى تلقى مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة بلاغاً عن الحادث في الساعة 1:58 قبل مباشرته وإخراج المتوفى وتنفيذ الجانب الوقائي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بئران تبتلعان مواطنَيْن في الرس وبريدة.. فجر اليوم
سبق

شهدت منطقة القصيم، اليوم الأربعاء، وفاة مواطنين؛ نتيجة أعمال الحفر والصيانة في الآبار، بعد وقوع حادثين متفرقين، في الرس وبريدة.

وفي الحادث الأول، سقط شخص في بئرٍ عمقها 20 متراً في هجرة الديرية، بينما انهار فوق الشخص الآخر بئر عمقه ستة أمتار أثناء أعمال الحفر.

وقد باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الرس بلاغاً عن سقوط مواطن في العقد الرابع من العمر في بئر يقع بمزرعة ويقدر عمقه بـ20م وارتفاع المياه بخمسة أمتار، وذلك أثناء أعمال الصيانة بهجرة الديرية بمركز قصر ابن عقيل التابع للرس الساعة 12:55 من صباح اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث الإعلامي العقيد إبراهيم أبا الخيل: تمت مباشرة الحادث وإخراج الشخص متوفياً ونُفذ الجانب الوقائي.

وأكد أهمية التقيد بوسائل واشتراطات السلامة عند التعامل مع مثل هذه المواقع الخطرة.

وأضاف: الحادث الآخر تمثل في انهيار بئر بعمق ستة أمتار على مواطن في العقد الخامس من العمر، وذلك أثناء عملية الحفر بأرض فضاء تقع شرق حي الضاحي ببريدة.

وأشار "أبا الخيل" إلى تلقى مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة بلاغاً عن الحادث في الساعة 1:58 قبل مباشرته وإخراج المتوفى وتنفيذ الجانب الوقائي.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
05:53 PM

بئران تبتلعان مواطنَيْن في الرس وبريدة.. فجر اليوم

أثناء الحفر والصيانة.. و"المدني" يكشف التفاصيل

A A A
بدر العتيبي - الرياض
2
5,161

شهدت منطقة القصيم، اليوم الأربعاء، وفاة مواطنين؛ نتيجة أعمال الحفر والصيانة في الآبار، بعد وقوع حادثين متفرقين، في الرس وبريدة.

وفي الحادث الأول، سقط شخص في بئرٍ عمقها 20 متراً في هجرة الديرية، بينما انهار فوق الشخص الآخر بئر عمقه ستة أمتار أثناء أعمال الحفر.

وقد باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الرس بلاغاً عن سقوط مواطن في العقد الرابع من العمر في بئر يقع بمزرعة ويقدر عمقه بـ20م وارتفاع المياه بخمسة أمتار، وذلك أثناء أعمال الصيانة بهجرة الديرية بمركز قصر ابن عقيل التابع للرس الساعة 12:55 من صباح اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث الإعلامي العقيد إبراهيم أبا الخيل: تمت مباشرة الحادث وإخراج الشخص متوفياً ونُفذ الجانب الوقائي.

وأكد أهمية التقيد بوسائل واشتراطات السلامة عند التعامل مع مثل هذه المواقع الخطرة.

وأضاف: الحادث الآخر تمثل في انهيار بئر بعمق ستة أمتار على مواطن في العقد الخامس من العمر، وذلك أثناء عملية الحفر بأرض فضاء تقع شرق حي الضاحي ببريدة.

وأشار "أبا الخيل" إلى تلقى مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة بلاغاً عن الحادث في الساعة 1:58 قبل مباشرته وإخراج المتوفى وتنفيذ الجانب الوقائي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,936
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,776
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,107
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,031

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة