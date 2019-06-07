"الروقي" يثمّن توجيه "القويحص" في التحقيق في مقطع "الهيب هوب" بمكة

قال: لا يمثل موروثنا الشعبي وثقافتنا في السعودية.. ولم يحترم قدسية المكان

ثمّن نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي، توجيه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بتشكيل لجنة تحقيق حول مقطع فيديو رقصة "الهيب هوب" المصاحب لاحتفالات عيد الفطر بمقر الأمانة بمكة.

وكان "الروقي" قد شن هجومًا لاذعًا على أمانة العاصمة المقدسة بعد فيديو رقصة "الهيب هوب" المصاحب لاحتفالات الأمانة في اليوم الأول للعيد بمقرها بمكة.

ورفع "الروقي" شكره وتقديره لأمين مكة، على تفاعله وحرصه على محاسبة المتسببين الذين لم يحترموا قدسية مكة المكرمة؛ مشيرًا إلى أن العرض المصاحب لاحتفالات أمانة العاصمة المقدسة بمقرها بمكة، لا يمثل موروثنا الشعبي وثقافتنا في السعودية".

وكان المتحدث الرسمي باسم "أمانة العاصمة المقدسة" قد صرّح في وقت سابق لـ"سبق" بقوله: "إن ما تم تقديمه من خلال الفرقة، هو عمل إبداعي بالإضاءة والليزر على نغمات العيد، وبزيّ محتشم، وليس فيه مخالفات" قبل أن تُصدر الأمانة بيانًا أكدت فيه أن الأمين قد وجّه بالتحقيق حيال ذلك.