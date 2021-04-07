أمانة العاصمة المقدسة تُنفذ حملات مكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية

عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية تتفاوت حتى تصل لإغلاق المنشأة

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في البلديات الفرعية، جولات رقابية مكثفة على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وذكر وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن الفرق الرقابية الميدانية التابعة للبلديات الفرعية تعمل على فترتين صباحية ومسائية لتطبيق (البروتوكولات) التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأكد تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية ولائحة مخالفات تطبيق الإجراءات الاحترازية بحق المخالفين والمتهاونين؛ حيث تتفاوت العقوبات بحجم المخالفة حتى تصل لإغلاق المنشأة في حال التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة.

وأشار وكيل الأمين إلى أن (البروتوكولات) الصادرة من الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا تتمثل في إيجاد نقطة فحص لقياس درجة الحرارة عند المدخل وعدم التزاحم عند المداخل والمخارج وتفعيل تطبيق "توكلنا"، على أن يكون شرطًا إلزامياً للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية وتوفير معقمات الأيدي مع توفير إمكانية استخدام ماسحات الباركود عن طريق الهواتف المحمولة في القائمة للحصول على قائمة الطلبات أو الخدمات، والتأكد من وجود الملصقات الأرضية أمام الكاشير وفي الممرات لتوفير مناطق التباعد المطلوبة، كما يجري التركيز على النظافة العامة وسجل فحص العاملين وطريقة عمل الموظفين في منطقة التحضير أو تقديم الخدمة.

ودعا "الزايدي" المواطنين إلى الإسهام في الإبلاغ عن المخالفات البلدية والتدابير الوقائية عبر الرقم (٩٤٠) ووسائل التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة، للحفاظ على سلامة الجميع.