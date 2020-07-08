النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو معركة على الطريق.. أفعى تتسلل لسيارة وتحاول قتل سائقها

قتلها مستخدمًا حزام الأمان وسكينًا

وجد سائق أسترالي نفسه في معركة شرسة مع أفعى شديدة السمية، ظهرت فجأة في شاحنة صغيرة كان يقودها على طريق سريع، قبل أن يتمكن من قتلها.

ووثّقت كاميرات مثبتة في سيارة شرطة، الواقعة؛ إذ لاحَقَ شرطيون الشاحنة التي كان يقودها الرجل في ولاية كوينزلاند الأسترالية، بعدما لاحظوا أنها تسير بسرعة كبيرة في شارع مزدحم، حسب "سكاي نيوز عربية".

وبعدما أجبر الضباط السائق على الوقوف على جانب الطريق، تَبَيّن أن أمرًا خطيرًا يحدث معه.

وقال السائق إنه كان يدافع عن حياته، التي هددتها الأفعى البنية الشرقية، المعروفة بأنها واحدة من أكثر الأفاعي سُمِّية في العالم.

وروى السائق، الذي عُرف باسم جيمي، تفاصيلَ المحنة التي مر بها، والصدمة بادية على وجهه؛ إذ قال إن الأفعى ظهرت بغتة بين قدميه، قبل أن تلدغه وتلف نفسها حول قدميه.

وتمكّن -بحسب تقرير الشرطة- من قتل الأفعى، مستخدمًا حزام الأمان الذي يرتديه وسكينًا كانت بجانبه، وهو يسرع للوصول إلى المستشفى.

ونظرًا لوضعه الصعب، قرر الشرطيون عدم منحه مخالفة على السرعة الزائدة، واستدعوا الإسعاف لنقله بسرعة إلى المستشفى.

سائق أسترالي معركة شرسة الأفعى البنية

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو معركة على الطريق.. أفعى تتسلل لسيارة وتحاول قتل سائقها
سبق

وجد سائق أسترالي نفسه في معركة شرسة مع أفعى شديدة السمية، ظهرت فجأة في شاحنة صغيرة كان يقودها على طريق سريع، قبل أن يتمكن من قتلها.

ووثّقت كاميرات مثبتة في سيارة شرطة، الواقعة؛ إذ لاحَقَ شرطيون الشاحنة التي كان يقودها الرجل في ولاية كوينزلاند الأسترالية، بعدما لاحظوا أنها تسير بسرعة كبيرة في شارع مزدحم، حسب "سكاي نيوز عربية".

وبعدما أجبر الضباط السائق على الوقوف على جانب الطريق، تَبَيّن أن أمرًا خطيرًا يحدث معه.

وقال السائق إنه كان يدافع عن حياته، التي هددتها الأفعى البنية الشرقية، المعروفة بأنها واحدة من أكثر الأفاعي سُمِّية في العالم.

وروى السائق، الذي عُرف باسم جيمي، تفاصيلَ المحنة التي مر بها، والصدمة بادية على وجهه؛ إذ قال إن الأفعى ظهرت بغتة بين قدميه، قبل أن تلدغه وتلف نفسها حول قدميه.

وتمكّن -بحسب تقرير الشرطة- من قتل الأفعى، مستخدمًا حزام الأمان الذي يرتديه وسكينًا كانت بجانبه، وهو يسرع للوصول إلى المستشفى.

ونظرًا لوضعه الصعب، قرر الشرطيون عدم منحه مخالفة على السرعة الزائدة، واستدعوا الإسعاف لنقله بسرعة إلى المستشفى.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
11:38 AM

فيديو معركة على الطريق.. أفعى تتسلل لسيارة وتحاول قتل سائقها

قتلها مستخدمًا حزام الأمان وسكينًا

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
9,882

وجد سائق أسترالي نفسه في معركة شرسة مع أفعى شديدة السمية، ظهرت فجأة في شاحنة صغيرة كان يقودها على طريق سريع، قبل أن يتمكن من قتلها.

ووثّقت كاميرات مثبتة في سيارة شرطة، الواقعة؛ إذ لاحَقَ شرطيون الشاحنة التي كان يقودها الرجل في ولاية كوينزلاند الأسترالية، بعدما لاحظوا أنها تسير بسرعة كبيرة في شارع مزدحم، حسب "سكاي نيوز عربية".

وبعدما أجبر الضباط السائق على الوقوف على جانب الطريق، تَبَيّن أن أمرًا خطيرًا يحدث معه.

وقال السائق إنه كان يدافع عن حياته، التي هددتها الأفعى البنية الشرقية، المعروفة بأنها واحدة من أكثر الأفاعي سُمِّية في العالم.

وروى السائق، الذي عُرف باسم جيمي، تفاصيلَ المحنة التي مر بها، والصدمة بادية على وجهه؛ إذ قال إن الأفعى ظهرت بغتة بين قدميه، قبل أن تلدغه وتلف نفسها حول قدميه.

وتمكّن -بحسب تقرير الشرطة- من قتل الأفعى، مستخدمًا حزام الأمان الذي يرتديه وسكينًا كانت بجانبه، وهو يسرع للوصول إلى المستشفى.

ونظرًا لوضعه الصعب، قرر الشرطيون عدم منحه مخالفة على السرعة الزائدة، واستدعوا الإسعاف لنقله بسرعة إلى المستشفى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,654
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,902
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,658
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,890

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة