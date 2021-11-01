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شركة "عمل المستقبل" تسلط الضوء على أنماط العمل الحديثة في "مهرجان البلدة العالمية"

تهدف إلى تفعيل وتحفيز عمل المستقبل وذلك ضمن جهودها في نشر ثقافة الأنماط الحديثة

شاركت شركة عمل المستقبل في وقت تعـد فيه المملكة السوق الأكبر لأعمال المستقبل في مهرجان البلدة العالمية، بجناح يسعى للتعريف بأنماط العمل الحديثة وتمكين السعوديين لدخولها من مختلف الفئات.

وتأتي هذه المشاركة برعاية استراتيجية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المهرجان، الذي افتتح في 27 أكتوبر ويستمر لأسبوعين في مدينة الرياض، حيث تهدف الشركة إلى تفعيل وتحفيز عمل المستقبل، وذلك ضمن جهودها في نشر ثقافة أنماط العمل الحديثة.

ويركز مهرجان البلدة العالمية على تقديم عدد من المعالم المرتبطة بالثقافات العالمية، إضافة إلى المعالم السعودية التاريخية، كما يحتوي المهرجان على عدد من الشوارع، ولكل شارع ارتباط بثقافة دولة مختلفة، حيث يسعى المهرجان إلى خلق تجربة مهرجانية ممتعةً تنقل الزائر من ثقافة لأخرى.

وتتضمن المشاركة عرضًا تقديميًا حول رحلة تطور أنماط العمل الحديثة، وإبراز دور العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بعد، عن طريق طرح وعرض قصص نجاحات وتجارب سابقة حقيقية، وتأكيد مدى التأثير الإيجابي لأصحاب المنشآت والمؤسسات في الاستفادة من حلول التوظيف غير التقليدية، كما سيتضمن الجناح تسهيل أنماط العمل وتمكين السعوديين بمختلف الفئات، وورش عمل للتعريف بأنماط العمل الثلاثة، بجانب تقديم أصحاب العمل الحر لتقديم أعمالهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركة "عمل المستقبل" تسلط الضوء على أنماط العمل الحديثة في "مهرجان البلدة العالمية"
سبق

شاركت شركة عمل المستقبل في وقت تعـد فيه المملكة السوق الأكبر لأعمال المستقبل في مهرجان البلدة العالمية، بجناح يسعى للتعريف بأنماط العمل الحديثة وتمكين السعوديين لدخولها من مختلف الفئات.

وتأتي هذه المشاركة برعاية استراتيجية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المهرجان، الذي افتتح في 27 أكتوبر ويستمر لأسبوعين في مدينة الرياض، حيث تهدف الشركة إلى تفعيل وتحفيز عمل المستقبل، وذلك ضمن جهودها في نشر ثقافة أنماط العمل الحديثة.

ويركز مهرجان البلدة العالمية على تقديم عدد من المعالم المرتبطة بالثقافات العالمية، إضافة إلى المعالم السعودية التاريخية، كما يحتوي المهرجان على عدد من الشوارع، ولكل شارع ارتباط بثقافة دولة مختلفة، حيث يسعى المهرجان إلى خلق تجربة مهرجانية ممتعةً تنقل الزائر من ثقافة لأخرى.

وتتضمن المشاركة عرضًا تقديميًا حول رحلة تطور أنماط العمل الحديثة، وإبراز دور العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بعد، عن طريق طرح وعرض قصص نجاحات وتجارب سابقة حقيقية، وتأكيد مدى التأثير الإيجابي لأصحاب المنشآت والمؤسسات في الاستفادة من حلول التوظيف غير التقليدية، كما سيتضمن الجناح تسهيل أنماط العمل وتمكين السعوديين بمختلف الفئات، وورش عمل للتعريف بأنماط العمل الثلاثة، بجانب تقديم أصحاب العمل الحر لتقديم أعمالهم.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
03:46 PM

شركة "عمل المستقبل" تسلط الضوء على أنماط العمل الحديثة في "مهرجان البلدة العالمية"

تهدف إلى تفعيل وتحفيز عمل المستقبل وذلك ضمن جهودها في نشر ثقافة الأنماط الحديثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت شركة عمل المستقبل في وقت تعـد فيه المملكة السوق الأكبر لأعمال المستقبل في مهرجان البلدة العالمية، بجناح يسعى للتعريف بأنماط العمل الحديثة وتمكين السعوديين لدخولها من مختلف الفئات.

وتأتي هذه المشاركة برعاية استراتيجية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المهرجان، الذي افتتح في 27 أكتوبر ويستمر لأسبوعين في مدينة الرياض، حيث تهدف الشركة إلى تفعيل وتحفيز عمل المستقبل، وذلك ضمن جهودها في نشر ثقافة أنماط العمل الحديثة.

ويركز مهرجان البلدة العالمية على تقديم عدد من المعالم المرتبطة بالثقافات العالمية، إضافة إلى المعالم السعودية التاريخية، كما يحتوي المهرجان على عدد من الشوارع، ولكل شارع ارتباط بثقافة دولة مختلفة، حيث يسعى المهرجان إلى خلق تجربة مهرجانية ممتعةً تنقل الزائر من ثقافة لأخرى.

وتتضمن المشاركة عرضًا تقديميًا حول رحلة تطور أنماط العمل الحديثة، وإبراز دور العمل الحر، والعمل المرن، والعمل عن بعد، عن طريق طرح وعرض قصص نجاحات وتجارب سابقة حقيقية، وتأكيد مدى التأثير الإيجابي لأصحاب المنشآت والمؤسسات في الاستفادة من حلول التوظيف غير التقليدية، كما سيتضمن الجناح تسهيل أنماط العمل وتمكين السعوديين بمختلف الفئات، وورش عمل للتعريف بأنماط العمل الثلاثة، بجانب تقديم أصحاب العمل الحر لتقديم أعمالهم.

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142 مليون ..

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