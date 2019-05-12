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تكليف 3 مديرين بإدارات مساجد منطقة مكة.. في الليث والقنفذة وتربة

علمت "سبق" بأن مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، قد أصدر تكليفًا لعددٍ من مديري إدارات المساجد بثلاث محافظات في المنطقة وهي؛ القنفذة والليث وتربة.

وفي التفاصيل؛ فقد اشتمل القرار على تكليف كلٍ من الحسن بن نوري السيد مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة القنفذة، وشدة بن أحمد الجبيري مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الليث، ووزير بن قاسي العتيبي مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة تربة.

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تكليف 3 مديرين بإدارات مساجد منطقة مكة.. في الليث والقنفذة وتربة
سبق

علمت "سبق" بأن مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، قد أصدر تكليفًا لعددٍ من مديري إدارات المساجد بثلاث محافظات في المنطقة وهي؛ القنفذة والليث وتربة.

وفي التفاصيل؛ فقد اشتمل القرار على تكليف كلٍ من الحسن بن نوري السيد مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة القنفذة، وشدة بن أحمد الجبيري مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الليث، ووزير بن قاسي العتيبي مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة تربة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
11:32 PM

تكليف 3 مديرين بإدارات مساجد منطقة مكة.. في الليث والقنفذة وتربة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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علمت "سبق" بأن مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، قد أصدر تكليفًا لعددٍ من مديري إدارات المساجد بثلاث محافظات في المنطقة وهي؛ القنفذة والليث وتربة.

وفي التفاصيل؛ فقد اشتمل القرار على تكليف كلٍ من الحسن بن نوري السيد مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة القنفذة، وشدة بن أحمد الجبيري مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الليث، ووزير بن قاسي العتيبي مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة تربة.

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