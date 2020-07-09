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"الصحة" تعلن تسجيل 3183 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 223327

قفزة قياسية.. إصابة 2.657 إندونيسيًّا بـ"كورونا"

تسجيل 58 حالة وفاة جديدة

سجلت إندونيسيا أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الخميس)، وبلغت 2.657 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 70.736 حالة.

وبيَّن المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو، أن إندونيسيا سجلت 58 حالة وفاة جديدة، مرتبطة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 3.417 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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قفزة قياسية.. إصابة 2.657 إندونيسيًّا بـ"كورونا"
سبق

سجلت إندونيسيا أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الخميس)، وبلغت 2.657 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 70.736 حالة.

وبيَّن المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو، أن إندونيسيا سجلت 58 حالة وفاة جديدة، مرتبطة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 3.417 وفاة.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
04:18 PM

قفزة قياسية.. إصابة 2.657 إندونيسيًّا بـ"كورونا"

تسجيل 58 حالة وفاة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت إندونيسيا أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الخميس)، وبلغت 2.657 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 70.736 حالة.

وبيَّن المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو، أن إندونيسيا سجلت 58 حالة وفاة جديدة، مرتبطة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 3.417 وفاة.

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