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"الحربي" يعقد اجتماعًا مع مدراء مكاتب العمل في تبوك

لوضع الخطط التنفيذية لتطبيق قرارات التوطين

عقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمنطقة تبوك، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً مع مدراء مكاتب العمل في تبوك، ومحافظاتها، بحضور مساعد المدير العام لقطاع العمل، طلال مطير النوبي.

جاء ذلك لوضع الخطط التنفيذية لتطبيق قرارات قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات، ابتداءً من أول محرم 1440هـ.

وسيتم تنفيذ التوطين في محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة (أطفال ورجالية)، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية، إضافة إلى محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات سيكون بحلول الأول من ربيع الأول 1440هـ.

وبحلول الأول من جمادى الأولى 1440هـ، سيتم توطين محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بأنواعه كافة، ومحلات الحلويات، لتكون جميعها مقصورة على السعوديين والسعوديات.

كما ناقش الاجتماع آليات العمل والحرص على تنفيذ تلك القرارات تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة تبوك، التي دائماً ما تصب في تذليل الصعوبات كافة، لتمكين أبناء وبنات الوطن من العمل لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم والمساهمة في تحقيق التنمية بكل الأصعدة.

وفي نهاية الاجتماع شدد "الحربي" على الالتزام التام بتطبيق تلك القرارات بمواعيدها المعلنة والمحددة، مهيباً بجهود الزملاء فرسان التفتيش في مكاتب العمل بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الحربي" يعقد اجتماعًا مع مدراء مكاتب العمل في تبوك
سبق

عقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمنطقة تبوك، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً مع مدراء مكاتب العمل في تبوك، ومحافظاتها، بحضور مساعد المدير العام لقطاع العمل، طلال مطير النوبي.

جاء ذلك لوضع الخطط التنفيذية لتطبيق قرارات قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات، ابتداءً من أول محرم 1440هـ.

وسيتم تنفيذ التوطين في محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة (أطفال ورجالية)، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية، إضافة إلى محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات سيكون بحلول الأول من ربيع الأول 1440هـ.

وبحلول الأول من جمادى الأولى 1440هـ، سيتم توطين محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بأنواعه كافة، ومحلات الحلويات، لتكون جميعها مقصورة على السعوديين والسعوديات.

كما ناقش الاجتماع آليات العمل والحرص على تنفيذ تلك القرارات تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة تبوك، التي دائماً ما تصب في تذليل الصعوبات كافة، لتمكين أبناء وبنات الوطن من العمل لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم والمساهمة في تحقيق التنمية بكل الأصعدة.

وفي نهاية الاجتماع شدد "الحربي" على الالتزام التام بتطبيق تلك القرارات بمواعيدها المعلنة والمحددة، مهيباً بجهود الزملاء فرسان التفتيش في مكاتب العمل بالمنطقة.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
06:01 PM

"الحربي" يعقد اجتماعًا مع مدراء مكاتب العمل في تبوك

لوضع الخطط التنفيذية لتطبيق قرارات التوطين

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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عقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمنطقة تبوك، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً مع مدراء مكاتب العمل في تبوك، ومحافظاتها، بحضور مساعد المدير العام لقطاع العمل، طلال مطير النوبي.

جاء ذلك لوضع الخطط التنفيذية لتطبيق قرارات قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات، ابتداءً من أول محرم 1440هـ.

وسيتم تنفيذ التوطين في محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة (أطفال ورجالية)، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية، إضافة إلى محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات سيكون بحلول الأول من ربيع الأول 1440هـ.

وبحلول الأول من جمادى الأولى 1440هـ، سيتم توطين محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بأنواعه كافة، ومحلات الحلويات، لتكون جميعها مقصورة على السعوديين والسعوديات.

كما ناقش الاجتماع آليات العمل والحرص على تنفيذ تلك القرارات تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة تبوك، التي دائماً ما تصب في تذليل الصعوبات كافة، لتمكين أبناء وبنات الوطن من العمل لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم والمساهمة في تحقيق التنمية بكل الأصعدة.

وفي نهاية الاجتماع شدد "الحربي" على الالتزام التام بتطبيق تلك القرارات بمواعيدها المعلنة والمحددة، مهيباً بجهود الزملاء فرسان التفتيش في مكاتب العمل بالمنطقة.

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