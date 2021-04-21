النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المبعوث الأميركي إلى اليمن: هجوم الحوثي على مأرب خطير جدًّا

أكد أن عدم وقف القتال سيؤدي إلى موجة أكبر من الاضطرابات

أكد المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الحوثي على مأرب يعد أكبر تهديد لجهود السلام في اليمن. وبيّن أن عدم وقف القتال في مأرب سيؤدي إلى موجة أكبر من الاضطرابات.

ورغم تحذيرات الأمم المتحدة المتكررة من خطورة الحشد العسكري عند محافظة مأرب اليمنية، ضربت ميليشيا الحوثي كل التنبيهات عرض الحائط، مواصلة هجماتها غرب المدينة وشمالها، ومرسلة مئات المقاتلين.

جاء هذا التحذير الجديد بعدما كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب أنها سجلت نزوح 3442 أسرة، أو أكثر من 24 ألف شخص خلال الفترة من 6 فبراير الماضي وحتى 16 أبريل الجاري.

وقالت في بيان: إن هؤلاء النازحين بحاجة إلى المأوى والمواد الغذائية ومياه الشرب، وإن معظمهم من مديرية صرواح، غربي المحافظة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على الحوثيين من أجل وقف هجماتهم على مأرب والتوقف عن استهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح، وإلى التحرك العاجل لتقديم الإغاثة للنازحين والتخفيف من معاناتهم.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
المبعوث الأميركي إلى اليمن: هجوم الحوثي على مأرب خطير جدًّا
سبق

أكد المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الحوثي على مأرب يعد أكبر تهديد لجهود السلام في اليمن. وبيّن أن عدم وقف القتال في مأرب سيؤدي إلى موجة أكبر من الاضطرابات.

ورغم تحذيرات الأمم المتحدة المتكررة من خطورة الحشد العسكري عند محافظة مأرب اليمنية، ضربت ميليشيا الحوثي كل التنبيهات عرض الحائط، مواصلة هجماتها غرب المدينة وشمالها، ومرسلة مئات المقاتلين.

جاء هذا التحذير الجديد بعدما كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب أنها سجلت نزوح 3442 أسرة، أو أكثر من 24 ألف شخص خلال الفترة من 6 فبراير الماضي وحتى 16 أبريل الجاري.

وقالت في بيان: إن هؤلاء النازحين بحاجة إلى المأوى والمواد الغذائية ومياه الشرب، وإن معظمهم من مديرية صرواح، غربي المحافظة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على الحوثيين من أجل وقف هجماتهم على مأرب والتوقف عن استهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح، وإلى التحرك العاجل لتقديم الإغاثة للنازحين والتخفيف من معاناتهم.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
09:05 PM

المبعوث الأميركي إلى اليمن: هجوم الحوثي على مأرب خطير جدًّا

أكد أن عدم وقف القتال سيؤدي إلى موجة أكبر من الاضطرابات

A A A
فهد كاملي - الرياض
0
325

أكد المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الحوثي على مأرب يعد أكبر تهديد لجهود السلام في اليمن. وبيّن أن عدم وقف القتال في مأرب سيؤدي إلى موجة أكبر من الاضطرابات.

ورغم تحذيرات الأمم المتحدة المتكررة من خطورة الحشد العسكري عند محافظة مأرب اليمنية، ضربت ميليشيا الحوثي كل التنبيهات عرض الحائط، مواصلة هجماتها غرب المدينة وشمالها، ومرسلة مئات المقاتلين.

جاء هذا التحذير الجديد بعدما كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب أنها سجلت نزوح 3442 أسرة، أو أكثر من 24 ألف شخص خلال الفترة من 6 فبراير الماضي وحتى 16 أبريل الجاري.

وقالت في بيان: إن هؤلاء النازحين بحاجة إلى المأوى والمواد الغذائية ومياه الشرب، وإن معظمهم من مديرية صرواح، غربي المحافظة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على الحوثيين من أجل وقف هجماتهم على مأرب والتوقف عن استهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح، وإلى التحرك العاجل لتقديم الإغاثة للنازحين والتخفيف من معاناتهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,284
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,148
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,556

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة