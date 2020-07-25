سعودي يكسب مكافأة الـ ١٢ ألف ريال لاكتشافه ثغرات أمنية بأحد المواقع الإلكترونية

"الأمن السيبراني" تبنى المواهب السعودية بالمبادرة

استثمر الشاب السعودي "شديد المطيري" موهبته في عالم الإنترنت والشبكات العنكبوتية لاكتشاف الثغرات ببعض المواقع الإلكترونية لتنبيههم لحماية خصوصيتهم، وحفاظًا على سرية معلوماتهم. وفي عام ٢٠١٩ أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني للبرمجة والدرونز منصة مكافآت الثغرات التي تربط الكفاءات والمهتمين في مجال الأمن السيبراني بالجهات الحكومية والخاصة داخل السعودية؛ فشرع "المطيري" في كشف الثغرات في مواقع الشركات والمؤسسات الحكومية، ونال مؤخرًا مبلغ ١٢ ألف ريال إزاء اكتشافه ثغرات أمنية بأحد البرامج.

وقال "المطيري": "بدأت البحث في مجال اكتشاف الثغرات في مطلع عام ٢٠١٨. وفي ذلك الوقت كنت أقوم بالبحث عن الشركات والجهات الحكومية التي تقدم مكافآت لمن يكتشف ثغرات لديهم بصفة قانونية. وفي منتصف عام ٢٠١٩ أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني للبرمجة والدرونز إطلاق منصة مكافآت الثغرات التي تربط الكفاءات في مجال الأمن السيبراني بالجهات الحكومية والخاصة داخل السعودية".

وأضاف: "طورت موهبتي؛ فأنا مهتم بهذا المجال، وأرى فيه أهمية بالغة؛ فالأمنان الرقمي والسيبراني لا يقلان أهمية عن بقية المجالات، خاصة إذا ما نظرنا إلى أن الحروب اليوم حروب رقمية، وهناك مواقع حساسة، ويجب أن يحافظوا على خصوصية معلوماتهم".

واختتم: "مؤخرًا قامت المنصة بمنحي مكافأة مالية قدرها ١٢ ألف ريال نظير اكتشافي ثغرات أمنية بأحد برامج الشركات المسجلة في منصة مكافآت الثغرات. وتعد هذه المنصة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتهدف إلى توظيف المهارات المتميزة لدى الباحثين في الأمن السيبراني لاكتشاف الثغرات البرمجية في المنتجات والمواقع التقنية الخاصة بالجهات المشاركة في المنصة".