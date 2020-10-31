النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد بالفيديو .. بلدة العلا القديمة شهدت حضارات اللحيانية والنبطية والإسلامية

حدث بها تطور بالثقافة وفي الهندسة المعمارية وحتى مستوى الأطعمة والملابس

على الرغم من التطور الكبير في العلا إلى تاريخ المدينة وتراث أهلها مازال شاهدًا على ذلك؛ فـ"البلدة القديمة" تروي قصصًا عن مجتمع عاشت قبل مئات السنين في تقرير نقلته قناة "الإخبارية" عن البلدة القديمة في العلا من أشهر المواقع التاريخية في العلا الهيئة الملكية تسعى المحافظة وتطوير البلدة والفرصة لأهل العلا وللقاصدين محافظة العلا من الزَوار والسائحين إلى مشاهدة التاريخ وزيارة البلدة القديمة.

وتعود بعض أجزائها إلى أكثر من 2600 سنة وقد سكنها الآباء والأجداد وآخر عائلة غادرت البلدة عام 1400 هـ.

وأكد أحمد الإمام "إدارة المواقع التاريخية" أن بلدة العلا القديمة تقع على طريق قوافل التجارة التاريخية جعلت البلدة محط أنظار جميع الحضارات ومن أبرز الحضارات اللحيانية والنبطية والإسلامية حيث بلدة العلا كانت على طريق القوافل التجارية وبعد ذلك طريق الحج ما جعلت بلدة العلا القديمة موقعًا مهمًا.

وأشار إلى أن البلدة القديمة شهدت تطورًا في الثقافة وفي الهندسة المعمارية وحتى مستوى الأطعمة والملابس وكانت عاصمة لعددٍ من الثقافات والحضارات حتى اشتهرت لفترة طويلة بالأدب العربي والشعر وحتى خرج عددٌ من الشعراء مثل حب العذري وجميل بثينة وكثير عزة كما اشتهر عددٌ من المعماريين مثل عمر الوادي، موضحًا أن البلدة بنيت بطريقة هندسية عظيمة حيث تصرف مياه الأمطار تلقائيًا وبكل سهولة ومن السهل إعادة وترميم البيوت ومن أبرز المعالم في البلدة القديمة قلعة موسى بن نصير والقلعة الإسلامية وقلعة العلا وقد اشتهرت في العديد من الحضارات وتم العثور على أحجار تعود إلى الحضارة اللحيانية قبل أكثر من ٢٦٠٠ سنة والطنطورة الساعة الشمسية ويدور في الأذهان كيف وصل أهل العلا إلى هذه التقنية؟ الساعة الشمسية يعرفون من خلال هذه التقنية مواسم الزراعة ومواعيد توزيع مياه العيون.

إضافة إلى جاهزية المواقع الأثرية الأخرى المهمة كموقع الحجر ودادان وموقع جبل عكمة جاهزة لاستقبال الزوار وفي القريب ستكون البلدة القديمة جاهزة لاستقبال الزوار وجارٍ العمل في ترميم وتجهيز البلدة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

محافظة العلا التاريخية محافظة العلا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد بالفيديو .. بلدة العلا القديمة شهدت حضارات اللحيانية والنبطية والإسلامية
سبق

على الرغم من التطور الكبير في العلا إلى تاريخ المدينة وتراث أهلها مازال شاهدًا على ذلك؛ فـ"البلدة القديمة" تروي قصصًا عن مجتمع عاشت قبل مئات السنين في تقرير نقلته قناة "الإخبارية" عن البلدة القديمة في العلا من أشهر المواقع التاريخية في العلا الهيئة الملكية تسعى المحافظة وتطوير البلدة والفرصة لأهل العلا وللقاصدين محافظة العلا من الزَوار والسائحين إلى مشاهدة التاريخ وزيارة البلدة القديمة.

وتعود بعض أجزائها إلى أكثر من 2600 سنة وقد سكنها الآباء والأجداد وآخر عائلة غادرت البلدة عام 1400 هـ.

وأكد أحمد الإمام "إدارة المواقع التاريخية" أن بلدة العلا القديمة تقع على طريق قوافل التجارة التاريخية جعلت البلدة محط أنظار جميع الحضارات ومن أبرز الحضارات اللحيانية والنبطية والإسلامية حيث بلدة العلا كانت على طريق القوافل التجارية وبعد ذلك طريق الحج ما جعلت بلدة العلا القديمة موقعًا مهمًا.

وأشار إلى أن البلدة القديمة شهدت تطورًا في الثقافة وفي الهندسة المعمارية وحتى مستوى الأطعمة والملابس وكانت عاصمة لعددٍ من الثقافات والحضارات حتى اشتهرت لفترة طويلة بالأدب العربي والشعر وحتى خرج عددٌ من الشعراء مثل حب العذري وجميل بثينة وكثير عزة كما اشتهر عددٌ من المعماريين مثل عمر الوادي، موضحًا أن البلدة بنيت بطريقة هندسية عظيمة حيث تصرف مياه الأمطار تلقائيًا وبكل سهولة ومن السهل إعادة وترميم البيوت ومن أبرز المعالم في البلدة القديمة قلعة موسى بن نصير والقلعة الإسلامية وقلعة العلا وقد اشتهرت في العديد من الحضارات وتم العثور على أحجار تعود إلى الحضارة اللحيانية قبل أكثر من ٢٦٠٠ سنة والطنطورة الساعة الشمسية ويدور في الأذهان كيف وصل أهل العلا إلى هذه التقنية؟ الساعة الشمسية يعرفون من خلال هذه التقنية مواسم الزراعة ومواعيد توزيع مياه العيون.

إضافة إلى جاهزية المواقع الأثرية الأخرى المهمة كموقع الحجر ودادان وموقع جبل عكمة جاهزة لاستقبال الزوار وفي القريب ستكون البلدة القديمة جاهزة لاستقبال الزوار وجارٍ العمل في ترميم وتجهيز البلدة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
10:31 PM

شاهد بالفيديو .. بلدة العلا القديمة شهدت حضارات اللحيانية والنبطية والإسلامية

حدث بها تطور بالثقافة وفي الهندسة المعمارية وحتى مستوى الأطعمة والملابس

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
3
1,776

على الرغم من التطور الكبير في العلا إلى تاريخ المدينة وتراث أهلها مازال شاهدًا على ذلك؛ فـ"البلدة القديمة" تروي قصصًا عن مجتمع عاشت قبل مئات السنين في تقرير نقلته قناة "الإخبارية" عن البلدة القديمة في العلا من أشهر المواقع التاريخية في العلا الهيئة الملكية تسعى المحافظة وتطوير البلدة والفرصة لأهل العلا وللقاصدين محافظة العلا من الزَوار والسائحين إلى مشاهدة التاريخ وزيارة البلدة القديمة.

وتعود بعض أجزائها إلى أكثر من 2600 سنة وقد سكنها الآباء والأجداد وآخر عائلة غادرت البلدة عام 1400 هـ.

وأكد أحمد الإمام "إدارة المواقع التاريخية" أن بلدة العلا القديمة تقع على طريق قوافل التجارة التاريخية جعلت البلدة محط أنظار جميع الحضارات ومن أبرز الحضارات اللحيانية والنبطية والإسلامية حيث بلدة العلا كانت على طريق القوافل التجارية وبعد ذلك طريق الحج ما جعلت بلدة العلا القديمة موقعًا مهمًا.

وأشار إلى أن البلدة القديمة شهدت تطورًا في الثقافة وفي الهندسة المعمارية وحتى مستوى الأطعمة والملابس وكانت عاصمة لعددٍ من الثقافات والحضارات حتى اشتهرت لفترة طويلة بالأدب العربي والشعر وحتى خرج عددٌ من الشعراء مثل حب العذري وجميل بثينة وكثير عزة كما اشتهر عددٌ من المعماريين مثل عمر الوادي، موضحًا أن البلدة بنيت بطريقة هندسية عظيمة حيث تصرف مياه الأمطار تلقائيًا وبكل سهولة ومن السهل إعادة وترميم البيوت ومن أبرز المعالم في البلدة القديمة قلعة موسى بن نصير والقلعة الإسلامية وقلعة العلا وقد اشتهرت في العديد من الحضارات وتم العثور على أحجار تعود إلى الحضارة اللحيانية قبل أكثر من ٢٦٠٠ سنة والطنطورة الساعة الشمسية ويدور في الأذهان كيف وصل أهل العلا إلى هذه التقنية؟ الساعة الشمسية يعرفون من خلال هذه التقنية مواسم الزراعة ومواعيد توزيع مياه العيون.

إضافة إلى جاهزية المواقع الأثرية الأخرى المهمة كموقع الحجر ودادان وموقع جبل عكمة جاهزة لاستقبال الزوار وفي القريب ستكون البلدة القديمة جاهزة لاستقبال الزوار وجارٍ العمل في ترميم وتجهيز البلدة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,403
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,793
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,720
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,872

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة