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هل بإمكان المواطنين المتعافين من "كورونا" أن يؤدوا حج هذا العام؟

يتم اختيار الحجاج من خلال قاعدة بيانات ممن تتوافر فيهم المعايير المعلنة

في ردٍّ على سؤال أحد المواطنين المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حول إمكانية أن يشمله حج هذا العام أم لا، أكد مركز خدمات المستفيدين لخدمة الحجاج والمعتمرين أن حج المواطنين يقتصر فقط على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من الفيروس فقط دون غيرهم.

وتفصيلاً، قال مركز خدمات المستفيدين لخدمة الحجاج والمعتمرين التابع لوزارة الحج والعمرة في رد على سؤال مواطن متعافٍ من كورونا، حول ما إذا كان بإمكانه أن يحج هذا العام: "‏‎يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".

وأشار المركز إلى أنه يتم اختيارهم من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس، ممن تتوافر فيهم المعايير الصحية.

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هل بإمكان المواطنين المتعافين من "كورونا" أن يؤدوا حج هذا العام؟
سبق

في ردٍّ على سؤال أحد المواطنين المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حول إمكانية أن يشمله حج هذا العام أم لا، أكد مركز خدمات المستفيدين لخدمة الحجاج والمعتمرين أن حج المواطنين يقتصر فقط على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من الفيروس فقط دون غيرهم.

وتفصيلاً، قال مركز خدمات المستفيدين لخدمة الحجاج والمعتمرين التابع لوزارة الحج والعمرة في رد على سؤال مواطن متعافٍ من كورونا، حول ما إذا كان بإمكانه أن يحج هذا العام: "‏‎يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".

وأشار المركز إلى أنه يتم اختيارهم من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس، ممن تتوافر فيهم المعايير الصحية.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
08:50 PM

هل بإمكان المواطنين المتعافين من "كورونا" أن يؤدوا حج هذا العام؟

يتم اختيار الحجاج من خلال قاعدة بيانات ممن تتوافر فيهم المعايير المعلنة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
934

في ردٍّ على سؤال أحد المواطنين المتعافين من فيروس كورونا المستجد، حول إمكانية أن يشمله حج هذا العام أم لا، أكد مركز خدمات المستفيدين لخدمة الحجاج والمعتمرين أن حج المواطنين يقتصر فقط على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من الفيروس فقط دون غيرهم.

وتفصيلاً، قال مركز خدمات المستفيدين لخدمة الحجاج والمعتمرين التابع لوزارة الحج والعمرة في رد على سؤال مواطن متعافٍ من كورونا، حول ما إذا كان بإمكانه أن يحج هذا العام: "‏‎يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".

وأشار المركز إلى أنه يتم اختيارهم من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس، ممن تتوافر فيهم المعايير الصحية.

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