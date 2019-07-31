"الأرصاد" تقف على عبث بيئي في عفيف وتعد بمحاسبة المتسبب

بعد بلاغ من أحد الحسابات المهتمة بالبيئة

وقف فريق مختص من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالرياض اليوم على عبث بيئي، أحدثه مجهولون بإحارقهم إطارات سيارات تحت شجرة كبيرة، وعلى غطاء نباتي، بجوار إحدى القرى بمحافظة عفيف.

وأوضحت "الهيئة" أنه في إطار الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، فقد وجَّه الرئيس العام فِرق التفتيش بالوقوف على أحد البلاغات المهمة بمحافظة عفيف، وتم إعداد التقارير الأولية حولها، وجارٍ تحديد الفاعل لمحاسبته وفقًا للنظام.

وكان أحد الحسابات المهتمة بالبيئة في عفيف قد تقدم ببلاغ إلكتروني لحساب الهيئة عن رصده قيام عمالة أحد البناشر بإحراق إطارات تالفة في الموقع غير الصحيح، وطالب بمحاسبتهم، وهو الأمر الذي استجابت له الهيئة مباشرة.