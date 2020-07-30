النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفلتة وإنارة وجسور.. أعمال صيانة بطرق المشاعر والعاصمة المقدسة

شملت تركيب حواجز خرسانية وعواكس ضوئية.. والوزارة: وفق الخطة الزمنية

نفذت وزارة النقل العديد من أعمال الصيانة العادية لعدد من المشاريع بمكة والمشاعر المقدسة، وذلك ضمن الأعمال التي تقوم بها مختلف الوزارات والجهات الحكومية العاملة في موسم حج هذا العام ١٤٤١هـ.

وأوضحت، أن تلك الأعمال تضمنت إصلاح الطبقات الإسفلتية للطرق بطول 359 كم، وتركيب وصيانة حواجز معدنية وقاية من الجسور بطول 270 مترًا طوليًا، وتركيب وصيانة 448 لوحة إرشادية على الطرق، وتركيب وصيانة 12.500 وحدة إنارة، وتركيب وصيانة السياج الوسطي والجانبي للطرق بطول 188.296 مترًا طوليًا، وتركيب وصيانة فواصل التمدد للجسور بطول 618 مترًا طوليًا.

وبينت وزارة النقل أن أعمال الصيانة والتركيب شملت تركيب حواجز خرسانية بطول 1.622 مترًا طوليًا، وإصلاح الطبقة الإسفلتية لمواقف السيارات بعرفات ومزدلفة بطول 644.250 مترًا طوليًا، وتركيب أكثر من 5.800 عاكس ضوئي للحواجز الخرسانية.

وأكدت أن تنفيذ تلك الأعمال تم وفق البرامج الزمنية المعدة لصيانة مشاريع الطرق بمداخل العاصمة المقدسة وإصلاح عناصر هذه الطرق، وصيانة طرق مشعري عرفات ومزدلفة، وشبكات الإنارة التابعة لوزارة النقل على هذه الطرق، إضافة للعديد من المهام المساندة الأخرى التي تنفذها الوزارة في موسم حج العام الحالي ضمن خطة الحج في المشاعر وحول العاصمة المقدسة.

وزارة النقل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفلتة وإنارة وجسور.. أعمال صيانة بطرق المشاعر والعاصمة المقدسة
سبق

نفذت وزارة النقل العديد من أعمال الصيانة العادية لعدد من المشاريع بمكة والمشاعر المقدسة، وذلك ضمن الأعمال التي تقوم بها مختلف الوزارات والجهات الحكومية العاملة في موسم حج هذا العام ١٤٤١هـ.

وأوضحت، أن تلك الأعمال تضمنت إصلاح الطبقات الإسفلتية للطرق بطول 359 كم، وتركيب وصيانة حواجز معدنية وقاية من الجسور بطول 270 مترًا طوليًا، وتركيب وصيانة 448 لوحة إرشادية على الطرق، وتركيب وصيانة 12.500 وحدة إنارة، وتركيب وصيانة السياج الوسطي والجانبي للطرق بطول 188.296 مترًا طوليًا، وتركيب وصيانة فواصل التمدد للجسور بطول 618 مترًا طوليًا.

وبينت وزارة النقل أن أعمال الصيانة والتركيب شملت تركيب حواجز خرسانية بطول 1.622 مترًا طوليًا، وإصلاح الطبقة الإسفلتية لمواقف السيارات بعرفات ومزدلفة بطول 644.250 مترًا طوليًا، وتركيب أكثر من 5.800 عاكس ضوئي للحواجز الخرسانية.

وأكدت أن تنفيذ تلك الأعمال تم وفق البرامج الزمنية المعدة لصيانة مشاريع الطرق بمداخل العاصمة المقدسة وإصلاح عناصر هذه الطرق، وصيانة طرق مشعري عرفات ومزدلفة، وشبكات الإنارة التابعة لوزارة النقل على هذه الطرق، إضافة للعديد من المهام المساندة الأخرى التي تنفذها الوزارة في موسم حج العام الحالي ضمن خطة الحج في المشاعر وحول العاصمة المقدسة.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
01:47 PM

سفلتة وإنارة وجسور.. أعمال صيانة بطرق المشاعر والعاصمة المقدسة

شملت تركيب حواجز خرسانية وعواكس ضوئية.. والوزارة: وفق الخطة الزمنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
0
430

نفذت وزارة النقل العديد من أعمال الصيانة العادية لعدد من المشاريع بمكة والمشاعر المقدسة، وذلك ضمن الأعمال التي تقوم بها مختلف الوزارات والجهات الحكومية العاملة في موسم حج هذا العام ١٤٤١هـ.

وأوضحت، أن تلك الأعمال تضمنت إصلاح الطبقات الإسفلتية للطرق بطول 359 كم، وتركيب وصيانة حواجز معدنية وقاية من الجسور بطول 270 مترًا طوليًا، وتركيب وصيانة 448 لوحة إرشادية على الطرق، وتركيب وصيانة 12.500 وحدة إنارة، وتركيب وصيانة السياج الوسطي والجانبي للطرق بطول 188.296 مترًا طوليًا، وتركيب وصيانة فواصل التمدد للجسور بطول 618 مترًا طوليًا.

وبينت وزارة النقل أن أعمال الصيانة والتركيب شملت تركيب حواجز خرسانية بطول 1.622 مترًا طوليًا، وإصلاح الطبقة الإسفلتية لمواقف السيارات بعرفات ومزدلفة بطول 644.250 مترًا طوليًا، وتركيب أكثر من 5.800 عاكس ضوئي للحواجز الخرسانية.

وأكدت أن تنفيذ تلك الأعمال تم وفق البرامج الزمنية المعدة لصيانة مشاريع الطرق بمداخل العاصمة المقدسة وإصلاح عناصر هذه الطرق، وصيانة طرق مشعري عرفات ومزدلفة، وشبكات الإنارة التابعة لوزارة النقل على هذه الطرق، إضافة للعديد من المهام المساندة الأخرى التي تنفذها الوزارة في موسم حج العام الحالي ضمن خطة الحج في المشاعر وحول العاصمة المقدسة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,555
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,088
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,754
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,293

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة