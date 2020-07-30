سفلتة وإنارة وجسور.. أعمال صيانة بطرق المشاعر والعاصمة المقدسة

شملت تركيب حواجز خرسانية وعواكس ضوئية.. والوزارة: وفق الخطة الزمنية

نفذت وزارة النقل العديد من أعمال الصيانة العادية لعدد من المشاريع بمكة والمشاعر المقدسة، وذلك ضمن الأعمال التي تقوم بها مختلف الوزارات والجهات الحكومية العاملة في موسم حج هذا العام ١٤٤١هـ.



وأوضحت، أن تلك الأعمال تضمنت إصلاح الطبقات الإسفلتية للطرق بطول 359 كم، وتركيب وصيانة حواجز معدنية وقاية من الجسور بطول 270 مترًا طوليًا، وتركيب وصيانة 448 لوحة إرشادية على الطرق، وتركيب وصيانة 12.500 وحدة إنارة، وتركيب وصيانة السياج الوسطي والجانبي للطرق بطول 188.296 مترًا طوليًا، وتركيب وصيانة فواصل التمدد للجسور بطول 618 مترًا طوليًا.



وبينت وزارة النقل أن أعمال الصيانة والتركيب شملت تركيب حواجز خرسانية بطول 1.622 مترًا طوليًا، وإصلاح الطبقة الإسفلتية لمواقف السيارات بعرفات ومزدلفة بطول 644.250 مترًا طوليًا، وتركيب أكثر من 5.800 عاكس ضوئي للحواجز الخرسانية.



وأكدت أن تنفيذ تلك الأعمال تم وفق البرامج الزمنية المعدة لصيانة مشاريع الطرق بمداخل العاصمة المقدسة وإصلاح عناصر هذه الطرق، وصيانة طرق مشعري عرفات ومزدلفة، وشبكات الإنارة التابعة لوزارة النقل على هذه الطرق، إضافة للعديد من المهام المساندة الأخرى التي تنفذها الوزارة في موسم حج العام الحالي ضمن خطة الحج في المشاعر وحول العاصمة المقدسة.