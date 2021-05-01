كورونا في بلجيكا.. 3607 إصابات جديدة و45 حالة وفاة

سجّلت بلجيكا 3607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و45 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 990229، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24230.
سجّلت بلجيكا 3607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و45 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 990229، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24230.
سجّلت بلجيكا 3607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و45 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 990229، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24230.
سجّلت بلجيكا 3607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و45 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 990229، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24230.