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"الصحة": تسجيل 1048 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 964 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في بلجيكا.. 3607 إصابات جديدة و45 حالة وفاة

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت بلجيكا 3607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و45 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 990229، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24230.

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كورونا في بلجيكا.. 3607 إصابات جديدة و45 حالة وفاة
سبق

سجّلت بلجيكا 3607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و45 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 990229، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24230.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
02:55 PM

كورونا في بلجيكا.. 3607 إصابات جديدة و45 حالة وفاة

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت بلجيكا 3607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و45 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 990229، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24230.

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