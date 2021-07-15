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"العارضي" يؤكد جاهزية مشاريع "تطوير مكة" خلال حج هذا العام

قام بجولة تفقدية في موقع معالجة مخلفات الذبح بالمعيصم

تفقد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المهندس أحمد بن عمر العارضي، بحضور مساعد الرئيس التنفيذي للمشاريع المهندس عبدالرحمن الشهوان، وعدد من منسوبي الهيئة، المشاريع التي تشرف عليها الهيئة في أعمال موسم حج هذا العام 1442هـ.

وفي بداية جولته التفقدية، وقف "العارضي" على الاستعدادات والتجهيزات في موقع معالجة مخلفات الذبح في منطقة المعيصم، حيث بلغت تكاليف الإنشاء نحو 200 مليون ريال، بهدف حماية البيئة من الروائح الكريهة والبكتيريا وتلوث المياه الجوفية جراء عمليات دفن المخلفات، حيث يتسع مخزون المحطة لنحو 10 آلاف طن، بينما تتم معالجة 120 طنًا من المخلفات يوميًا.

وتتم طريقة عمل المحطة في المرحلة الأولى باستقبال جميع مخلفات الذبائح عدا الجلود، وفي المرحلة الثانية يتم طحنها ورش مواد كيمائية عليها لمنع تصاعد الأبخرة والروائح.

وفِي المرحلة الثالثة؛ يتم تخفيف نسبة المياه في المخلفات لتقليل استهلاك الوقود أثناء الحرق عن طريق آلات فصل المياه.

وفِي المرحلة الرابعة والأخيرة؛ يتم حرق المخلفات في أفران تصل درجة حرارتها لأكثر من 800 درجة مئوية لتحويلها إلى سماد عضوي.

وتفقد "العارضي" مشروع جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله بمشعر منى والذي يبلغ طوله 630 مترًا وبعرض 12 مترًا، ويرتبط بمنحدرات مع الطرق الواقعة غرب ربوة منى، ويهدف إلى خدمة العائدين من الجمرات إلى مخيماتهم بمنى.

ووقف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على مشروع تمديد طريق(406)، والذي تم ربطه بنفق مع طريق (204) وإنشاء ثلاثة منحدرات للمشاة بربوة منى.

وأكد "العارضي" خلال جولته التفقدية جاهزية كافة المشاريع التطويرية التي تشرف عليها الهيئة في موسم حج هذا العام، مشيرًا إلى تسخير كافة اطقم الهيئة العاملة لإنجاح الخطة التشغيلية، التي وافق عليها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة مباشرة من نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العارضي" يؤكد جاهزية مشاريع "تطوير مكة" خلال حج هذا العام
سبق

تفقد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المهندس أحمد بن عمر العارضي، بحضور مساعد الرئيس التنفيذي للمشاريع المهندس عبدالرحمن الشهوان، وعدد من منسوبي الهيئة، المشاريع التي تشرف عليها الهيئة في أعمال موسم حج هذا العام 1442هـ.

وفي بداية جولته التفقدية، وقف "العارضي" على الاستعدادات والتجهيزات في موقع معالجة مخلفات الذبح في منطقة المعيصم، حيث بلغت تكاليف الإنشاء نحو 200 مليون ريال، بهدف حماية البيئة من الروائح الكريهة والبكتيريا وتلوث المياه الجوفية جراء عمليات دفن المخلفات، حيث يتسع مخزون المحطة لنحو 10 آلاف طن، بينما تتم معالجة 120 طنًا من المخلفات يوميًا.

وتتم طريقة عمل المحطة في المرحلة الأولى باستقبال جميع مخلفات الذبائح عدا الجلود، وفي المرحلة الثانية يتم طحنها ورش مواد كيمائية عليها لمنع تصاعد الأبخرة والروائح.

وفِي المرحلة الثالثة؛ يتم تخفيف نسبة المياه في المخلفات لتقليل استهلاك الوقود أثناء الحرق عن طريق آلات فصل المياه.

وفِي المرحلة الرابعة والأخيرة؛ يتم حرق المخلفات في أفران تصل درجة حرارتها لأكثر من 800 درجة مئوية لتحويلها إلى سماد عضوي.

وتفقد "العارضي" مشروع جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله بمشعر منى والذي يبلغ طوله 630 مترًا وبعرض 12 مترًا، ويرتبط بمنحدرات مع الطرق الواقعة غرب ربوة منى، ويهدف إلى خدمة العائدين من الجمرات إلى مخيماتهم بمنى.

ووقف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على مشروع تمديد طريق(406)، والذي تم ربطه بنفق مع طريق (204) وإنشاء ثلاثة منحدرات للمشاة بربوة منى.

وأكد "العارضي" خلال جولته التفقدية جاهزية كافة المشاريع التطويرية التي تشرف عليها الهيئة في موسم حج هذا العام، مشيرًا إلى تسخير كافة اطقم الهيئة العاملة لإنجاح الخطة التشغيلية، التي وافق عليها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة مباشرة من نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
05:42 PM

"العارضي" يؤكد جاهزية مشاريع "تطوير مكة" خلال حج هذا العام

قام بجولة تفقدية في موقع معالجة مخلفات الذبح بالمعيصم

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تفقد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المهندس أحمد بن عمر العارضي، بحضور مساعد الرئيس التنفيذي للمشاريع المهندس عبدالرحمن الشهوان، وعدد من منسوبي الهيئة، المشاريع التي تشرف عليها الهيئة في أعمال موسم حج هذا العام 1442هـ.

وفي بداية جولته التفقدية، وقف "العارضي" على الاستعدادات والتجهيزات في موقع معالجة مخلفات الذبح في منطقة المعيصم، حيث بلغت تكاليف الإنشاء نحو 200 مليون ريال، بهدف حماية البيئة من الروائح الكريهة والبكتيريا وتلوث المياه الجوفية جراء عمليات دفن المخلفات، حيث يتسع مخزون المحطة لنحو 10 آلاف طن، بينما تتم معالجة 120 طنًا من المخلفات يوميًا.

وتتم طريقة عمل المحطة في المرحلة الأولى باستقبال جميع مخلفات الذبائح عدا الجلود، وفي المرحلة الثانية يتم طحنها ورش مواد كيمائية عليها لمنع تصاعد الأبخرة والروائح.

وفِي المرحلة الثالثة؛ يتم تخفيف نسبة المياه في المخلفات لتقليل استهلاك الوقود أثناء الحرق عن طريق آلات فصل المياه.

وفِي المرحلة الرابعة والأخيرة؛ يتم حرق المخلفات في أفران تصل درجة حرارتها لأكثر من 800 درجة مئوية لتحويلها إلى سماد عضوي.

وتفقد "العارضي" مشروع جسر المشاة الموازي لجسر الملك عبدالله بمشعر منى والذي يبلغ طوله 630 مترًا وبعرض 12 مترًا، ويرتبط بمنحدرات مع الطرق الواقعة غرب ربوة منى، ويهدف إلى خدمة العائدين من الجمرات إلى مخيماتهم بمنى.

ووقف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على مشروع تمديد طريق(406)، والذي تم ربطه بنفق مع طريق (204) وإنشاء ثلاثة منحدرات للمشاة بربوة منى.

وأكد "العارضي" خلال جولته التفقدية جاهزية كافة المشاريع التطويرية التي تشرف عليها الهيئة في موسم حج هذا العام، مشيرًا إلى تسخير كافة اطقم الهيئة العاملة لإنجاح الخطة التشغيلية، التي وافق عليها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة مباشرة من نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

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