نجح النادي الأهلي المصري في تحقيق لقب السوبر الإفريقي، بعدما تغلب على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين.
وأحرز الأهلي المصري هدفي المباراة في شوطها الثاني عن طريق اللاعب محمد شريف، واللاعب صلاح محسن.
"الأهلي" المصري يظفر بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز على "نهضة بركان" المغربي
بهدفين دون رد
نجح النادي الأهلي المصري في تحقيق لقب السوبر الإفريقي، بعدما تغلب على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين.
وأحرز الأهلي المصري هدفي المباراة في شوطها الثاني عن طريق اللاعب محمد شريف، واللاعب صلاح محسن.
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"الأهلي" المصري يظفر بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز على "نهضة بركان" المغربيمحمد السيّد سبق 2021-05-28
نجح النادي الأهلي المصري في تحقيق لقب السوبر الإفريقي، بعدما تغلب على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين.
28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
09:30 PM
"الأهلي" المصري يظفر بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز على "نهضة بركان" المغربي
بهدفين دون رد
نجح النادي الأهلي المصري في تحقيق لقب السوبر الإفريقي، بعدما تغلب على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين.
وأحرز الأهلي المصري هدفي المباراة في شوطها الثاني عن طريق اللاعب محمد شريف، واللاعب صلاح محسن.
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