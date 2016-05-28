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"الأهلي" المصري يظفر بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز على "نهضة بركان" المغربي

بهدفين دون رد

نجح النادي الأهلي المصري في تحقيق لقب السوبر الإفريقي، بعدما تغلب على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين.

وأحرز الأهلي المصري هدفي المباراة في شوطها الثاني عن طريق اللاعب محمد شريف، واللاعب صلاح محسن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"الأهلي" المصري يظفر بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز على "نهضة بركان" المغربي
سبق

نجح النادي الأهلي المصري في تحقيق لقب السوبر الإفريقي، بعدما تغلب على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين.

وأحرز الأهلي المصري هدفي المباراة في شوطها الثاني عن طريق اللاعب محمد شريف، واللاعب صلاح محسن.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
09:30 PM

"الأهلي" المصري يظفر بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز على "نهضة بركان" المغربي

بهدفين دون رد

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
226

نجح النادي الأهلي المصري في تحقيق لقب السوبر الإفريقي، بعدما تغلب على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين.

وأحرز الأهلي المصري هدفي المباراة في شوطها الثاني عن طريق اللاعب محمد شريف، واللاعب صلاح محسن.

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