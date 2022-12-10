وفاة "صالح الزيدان" بالرياض

توفي، صالح بن عبدالله الزيدان، ظهر أول أمس، وأديت عليه الصلاة، أمس السبت، بجامع الملك خالد بأم الحمام، ودفن بمقبرة عرقة.

وتقام مراسم العزاء في منزل شقيقه "زيدان" في حي عرقة، بعد صلاة العصر إلى أذان العشاء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

"سبق" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء للزميل محمد الزيدان، أحد منسوبي المكتب الخاص لأمير منطقة الرياض، ولكافة أسرة آل زيدان، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.