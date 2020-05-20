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"إنسان" تقدم هدية العيد لأكثر من 6500 طفل يتيم في 20 فرعاً للجمعية

بواقع 200 ريال لكل مستفيد وبمبلغ 2 مليون ريال.. تودع بحساب الأمهات

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، مشروع "هدية العيد" السنوي لأبنائها المستفيدين في مختلف فروعها العشرين بمدينة الرياض ومحافظاتها.

ورصدت الجمعية مبلغ مليوني ريال لهذا المشروع بواقع 200 ريال لكل يتيم ويتيمة، ويستفيد من هذا المشروع 9.664 طفلاً، حيث سيتم إيداع مبالغ الهدية في حسابات أمهاتهم ليتمكنوا من شراء ما يناسبهم من الهدايا والألعاب عبر التطبيقات الذكية أونلاين.

كما تستعد فروع الجمعية بمشاركة الأبناء فرحتهم بالعيد "عن بعد" من خلال برامج ثقافية واجتماعية وترفيهية لكل المحافظات واستغلال أوقات الحظر المنزلي بما ينفع الأبناء.

وحثّت الجمعية، رجال الأعمال والمتبرعين على المساهمة في مشروع هدية العيد، وتجسيد المسؤولية الاجتماعية، والتكاتف بين أفراد المجتمع الواحد، من خلال التبرع بقيمة الهدية، وإيداع المبلغ في حسابات الجمعية، أو التبرع عن طريق المتجر الإلكتروني، مع أهمية إرسال صورة الإيصال البنكي على "واتس أب" 0555249104، لتأكيد استلام المبلغ.

يذكر أن مشروع هدية العيد في "إنسان" ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية سنوياً لأبنائها الأيتام، لرسم الابتسامة على محياهم، ومشاركتهم فرحة العيد، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام

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"إنسان" تقدم هدية العيد لأكثر من 6500 طفل يتيم في 20 فرعاً للجمعية
سبق

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، مشروع "هدية العيد" السنوي لأبنائها المستفيدين في مختلف فروعها العشرين بمدينة الرياض ومحافظاتها.

ورصدت الجمعية مبلغ مليوني ريال لهذا المشروع بواقع 200 ريال لكل يتيم ويتيمة، ويستفيد من هذا المشروع 9.664 طفلاً، حيث سيتم إيداع مبالغ الهدية في حسابات أمهاتهم ليتمكنوا من شراء ما يناسبهم من الهدايا والألعاب عبر التطبيقات الذكية أونلاين.

كما تستعد فروع الجمعية بمشاركة الأبناء فرحتهم بالعيد "عن بعد" من خلال برامج ثقافية واجتماعية وترفيهية لكل المحافظات واستغلال أوقات الحظر المنزلي بما ينفع الأبناء.

وحثّت الجمعية، رجال الأعمال والمتبرعين على المساهمة في مشروع هدية العيد، وتجسيد المسؤولية الاجتماعية، والتكاتف بين أفراد المجتمع الواحد، من خلال التبرع بقيمة الهدية، وإيداع المبلغ في حسابات الجمعية، أو التبرع عن طريق المتجر الإلكتروني، مع أهمية إرسال صورة الإيصال البنكي على "واتس أب" 0555249104، لتأكيد استلام المبلغ.

يذكر أن مشروع هدية العيد في "إنسان" ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية سنوياً لأبنائها الأيتام، لرسم الابتسامة على محياهم، ومشاركتهم فرحة العيد، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
07:41 PM

"إنسان" تقدم هدية العيد لأكثر من 6500 طفل يتيم في 20 فرعاً للجمعية

بواقع 200 ريال لكل مستفيد وبمبلغ 2 مليون ريال.. تودع بحساب الأمهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، مشروع "هدية العيد" السنوي لأبنائها المستفيدين في مختلف فروعها العشرين بمدينة الرياض ومحافظاتها.

ورصدت الجمعية مبلغ مليوني ريال لهذا المشروع بواقع 200 ريال لكل يتيم ويتيمة، ويستفيد من هذا المشروع 9.664 طفلاً، حيث سيتم إيداع مبالغ الهدية في حسابات أمهاتهم ليتمكنوا من شراء ما يناسبهم من الهدايا والألعاب عبر التطبيقات الذكية أونلاين.

كما تستعد فروع الجمعية بمشاركة الأبناء فرحتهم بالعيد "عن بعد" من خلال برامج ثقافية واجتماعية وترفيهية لكل المحافظات واستغلال أوقات الحظر المنزلي بما ينفع الأبناء.

وحثّت الجمعية، رجال الأعمال والمتبرعين على المساهمة في مشروع هدية العيد، وتجسيد المسؤولية الاجتماعية، والتكاتف بين أفراد المجتمع الواحد، من خلال التبرع بقيمة الهدية، وإيداع المبلغ في حسابات الجمعية، أو التبرع عن طريق المتجر الإلكتروني، مع أهمية إرسال صورة الإيصال البنكي على "واتس أب" 0555249104، لتأكيد استلام المبلغ.

يذكر أن مشروع هدية العيد في "إنسان" ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية سنوياً لأبنائها الأيتام، لرسم الابتسامة على محياهم، ومشاركتهم فرحة العيد، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.

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