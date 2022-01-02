النيابة العامة: تشغيل المتسللين للمملكة جريمة توجب السجن والغرامة

أكدت أن التسلل يشكل خطراً على الأمن المجتمعي والاقتصادي والصحي

شددت النيابة العامة على أن التسلل إلى أرض الوطن جريمة، تشكل خطراً على الأمن المجتمعي والاقتصادي والصحي، ويعاقب مرتكبها بعقوبات مغلظة، وتطال العقوبة المقررة في هذا الشأن كل من شغل المتسلل أو سهل دخوله أو نقله أو وفر له مأوى أو قدم له أي مساعدة أو خدمة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يُعاقب كُل من شغل أي متسلل للمملكة بغرامة مالية قدرها مليون ريال، والسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى خمس عشرة سنة".

وتابعت: "مُصادرة الوسيلة المُستخدمة في الجريمة، ومُصادرة المسكن الذي أُعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن -محل المصادرة- يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال".