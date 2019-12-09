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ميزانية 2020.. تعرَّف على رحلة إعدادها وتنفيذها

3 مراحل تمرُّ بها قبل الإعلان النهائي

لعلك تساءلت يومًا: كيف تنفَّذ الميزانية؟ وما الخطوات والمراحل التي تمرُّ بها قبل إعلانها الإعلان النهائي؟ وما الجهات التي تعتمدها؟ والفترة التي تستغرقها؟.. إليك الإجابة عن أسئلتك:

تمرُّ الميزانية العامة للدولة بمراحل عدة قبل أن تُعتمد في شكلها النهائي، ثم الشروع في تنفيذها.

ويمكن تلخيص الخطوات التي تمرُّ بها الميزانية بثلاث مراحل، تستعرضها "سبق" في السطور الآتية:

المرحلة الأولى: إعداد الميزانية

يتم التحضير للميزانية والتوجهات الرئيسة بها خلال الفترة من يناير إلى مارس. وفي هذه المرحلة يتم تطوير خارطة الطريق لإعداد الميزانية، واحتساب أسقف النفقات للجهات الحكومية، ومن ثم الحصول على موافقة اللجنة المالية بالديوان الملكي على الحوكمة وخارطة الطريق لإعداد الميزانية السنوية.

أما الخطوة الثانية من المرحلة الأولى فتشمل التحليل والمناقشة في الفترة من إبريل إلى أغسطس، ويتم خلالها عقد ورش عمل تعريفية، ومناقشة الميزانية مع الجهات الحكومية، واستلام مسودة ميزانية الجهات الحكومية من نفقات وإيرادات، ثم إعداد المسودة الأولى للميزانية.

المرحلة الثانية: اعتماد الميزانية

في هذه المرحلة من دورة الميزانية قبل الخروج للنور يتم الاعتماد الأوليّ للميزانية في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر؛ إذ يتم اعتماد المسودة الأولى من اللجنة المالية بالديوان الملكي، ثم إعلان البيان التمهيدي، ومن ثم العرض على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للموافقة والتوصية بالاعتماد، ثم تنتقل الميزانية إلى خطوة الاعتماد النهائي، والإعلان في شهر ديسمبر كما هو العادة، وذلك بالعرض على مجلس الوزراء للاعتماد. وبعد الحصول على الموافقة يتم نشر بيان الميزانية، ونسخة المواطن.

المرحلة الثالثة: تنفيذ الميزانية

وتمرُّ تلك المرحلة بأربع خطوات، تشمل الخطوة الأولى تبليغ الميزانية من خلال تعميم ميزانية الجهات مع تعليمات التنفيذ، ثم التنفيذ من خلال مراقبة التوريد والصرف وأداء الميزانية. أما الخطوة الثالثة فهي إعلان الأداء والتقارير ربع السنوية، ثم تختتم بتقديم الجهات الحكومية حسابًا ختاميًّا في نهاية السنة المالية، ثم إصدار تقرير نهاية العام عن أداء الميزانية.

مجلس الوزراء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الديوان الملكي الميزانية العامة للدولة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ميزانية 2020.. تعرَّف على رحلة إعدادها وتنفيذها
سبق

لعلك تساءلت يومًا: كيف تنفَّذ الميزانية؟ وما الخطوات والمراحل التي تمرُّ بها قبل إعلانها الإعلان النهائي؟ وما الجهات التي تعتمدها؟ والفترة التي تستغرقها؟.. إليك الإجابة عن أسئلتك:

تمرُّ الميزانية العامة للدولة بمراحل عدة قبل أن تُعتمد في شكلها النهائي، ثم الشروع في تنفيذها.

ويمكن تلخيص الخطوات التي تمرُّ بها الميزانية بثلاث مراحل، تستعرضها "سبق" في السطور الآتية:

المرحلة الأولى: إعداد الميزانية

يتم التحضير للميزانية والتوجهات الرئيسة بها خلال الفترة من يناير إلى مارس. وفي هذه المرحلة يتم تطوير خارطة الطريق لإعداد الميزانية، واحتساب أسقف النفقات للجهات الحكومية، ومن ثم الحصول على موافقة اللجنة المالية بالديوان الملكي على الحوكمة وخارطة الطريق لإعداد الميزانية السنوية.

أما الخطوة الثانية من المرحلة الأولى فتشمل التحليل والمناقشة في الفترة من إبريل إلى أغسطس، ويتم خلالها عقد ورش عمل تعريفية، ومناقشة الميزانية مع الجهات الحكومية، واستلام مسودة ميزانية الجهات الحكومية من نفقات وإيرادات، ثم إعداد المسودة الأولى للميزانية.

المرحلة الثانية: اعتماد الميزانية

في هذه المرحلة من دورة الميزانية قبل الخروج للنور يتم الاعتماد الأوليّ للميزانية في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر؛ إذ يتم اعتماد المسودة الأولى من اللجنة المالية بالديوان الملكي، ثم إعلان البيان التمهيدي، ومن ثم العرض على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للموافقة والتوصية بالاعتماد، ثم تنتقل الميزانية إلى خطوة الاعتماد النهائي، والإعلان في شهر ديسمبر كما هو العادة، وذلك بالعرض على مجلس الوزراء للاعتماد. وبعد الحصول على الموافقة يتم نشر بيان الميزانية، ونسخة المواطن.

المرحلة الثالثة: تنفيذ الميزانية

وتمرُّ تلك المرحلة بأربع خطوات، تشمل الخطوة الأولى تبليغ الميزانية من خلال تعميم ميزانية الجهات مع تعليمات التنفيذ، ثم التنفيذ من خلال مراقبة التوريد والصرف وأداء الميزانية. أما الخطوة الثالثة فهي إعلان الأداء والتقارير ربع السنوية، ثم تختتم بتقديم الجهات الحكومية حسابًا ختاميًّا في نهاية السنة المالية، ثم إصدار تقرير نهاية العام عن أداء الميزانية.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
10:28 PM

ميزانية 2020.. تعرَّف على رحلة إعدادها وتنفيذها

3 مراحل تمرُّ بها قبل الإعلان النهائي

A A A
ياسر نجدي - الرياض
3
1,839

لعلك تساءلت يومًا: كيف تنفَّذ الميزانية؟ وما الخطوات والمراحل التي تمرُّ بها قبل إعلانها الإعلان النهائي؟ وما الجهات التي تعتمدها؟ والفترة التي تستغرقها؟.. إليك الإجابة عن أسئلتك:

تمرُّ الميزانية العامة للدولة بمراحل عدة قبل أن تُعتمد في شكلها النهائي، ثم الشروع في تنفيذها.

ويمكن تلخيص الخطوات التي تمرُّ بها الميزانية بثلاث مراحل، تستعرضها "سبق" في السطور الآتية:

المرحلة الأولى: إعداد الميزانية

يتم التحضير للميزانية والتوجهات الرئيسة بها خلال الفترة من يناير إلى مارس. وفي هذه المرحلة يتم تطوير خارطة الطريق لإعداد الميزانية، واحتساب أسقف النفقات للجهات الحكومية، ومن ثم الحصول على موافقة اللجنة المالية بالديوان الملكي على الحوكمة وخارطة الطريق لإعداد الميزانية السنوية.

أما الخطوة الثانية من المرحلة الأولى فتشمل التحليل والمناقشة في الفترة من إبريل إلى أغسطس، ويتم خلالها عقد ورش عمل تعريفية، ومناقشة الميزانية مع الجهات الحكومية، واستلام مسودة ميزانية الجهات الحكومية من نفقات وإيرادات، ثم إعداد المسودة الأولى للميزانية.

المرحلة الثانية: اعتماد الميزانية

في هذه المرحلة من دورة الميزانية قبل الخروج للنور يتم الاعتماد الأوليّ للميزانية في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر؛ إذ يتم اعتماد المسودة الأولى من اللجنة المالية بالديوان الملكي، ثم إعلان البيان التمهيدي، ومن ثم العرض على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للموافقة والتوصية بالاعتماد، ثم تنتقل الميزانية إلى خطوة الاعتماد النهائي، والإعلان في شهر ديسمبر كما هو العادة، وذلك بالعرض على مجلس الوزراء للاعتماد. وبعد الحصول على الموافقة يتم نشر بيان الميزانية، ونسخة المواطن.

المرحلة الثالثة: تنفيذ الميزانية

وتمرُّ تلك المرحلة بأربع خطوات، تشمل الخطوة الأولى تبليغ الميزانية من خلال تعميم ميزانية الجهات مع تعليمات التنفيذ، ثم التنفيذ من خلال مراقبة التوريد والصرف وأداء الميزانية. أما الخطوة الثالثة فهي إعلان الأداء والتقارير ربع السنوية، ثم تختتم بتقديم الجهات الحكومية حسابًا ختاميًّا في نهاية السنة المالية، ثم إصدار تقرير نهاية العام عن أداء الميزانية.

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