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"كورونا" يصيب 226 مغربياً خلال 24 ساعة

إجمالي الحالات ارتفع إلى 9839

سجل المغرب 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 156 في مدينة القنيطرة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 9839.

وبينت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الوفيات استقر عند 213، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8223، بعد تعافي 106 أشخاص آخرين، واستبعد 512 ألفا و327 حالة بعد الكشف المخبري.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يصيب 226 مغربياً خلال 24 ساعة
سبق

سجل المغرب 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 156 في مدينة القنيطرة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 9839.

وبينت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الوفيات استقر عند 213، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8223، بعد تعافي 106 أشخاص آخرين، واستبعد 512 ألفا و327 حالة بعد الكشف المخبري.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
09:19 PM

"كورونا" يصيب 226 مغربياً خلال 24 ساعة

إجمالي الحالات ارتفع إلى 9839

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل المغرب 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 156 في مدينة القنيطرة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 9839.

وبينت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الوفيات استقر عند 213، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8223، بعد تعافي 106 أشخاص آخرين، واستبعد 512 ألفا و327 حالة بعد الكشف المخبري.

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