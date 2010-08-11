النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ يدمة يؤدي صلاة العيد ويعايد المرضى ويستقبل المهنئين

أدّى محافظ يدمة التابعة لمنطقة نجران موفق بن عبدالهادي العنزي، اليوم؛ صلاة عيد الأضحى، بحضور عدد كبير من المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

واستقبل "العنزي" المواطنين والمسؤولين المهنئين بالعيد من مدنيين وعسكريين؛ في الصالة الرئيسية بالمحافظة.

فيما قام العنزي ومديرو الإدارات الحكومية في المحافظة، بزيارةٍ للمرضى المنومين في المستشفى العام بيدمة، بحضور مدير المستشفى مسعود بن تركي آل فطيح، مقدمًا لهم التهاني بالعيد الأضحى، ومتمنيًا لهم الشفاء العاجل.

كما رفع "العنزي" باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وشيوخ ونواب وأهالي محافظة يدمة؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظهما الله-، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز؛ بمناسبة عيد الأضحى، سائلاً الله أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية باليمن والمسرّات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محافظ يدمة يؤدي صلاة العيد ويعايد المرضى ويستقبل المهنئين
سبق

أدّى محافظ يدمة التابعة لمنطقة نجران موفق بن عبدالهادي العنزي، اليوم؛ صلاة عيد الأضحى، بحضور عدد كبير من المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

واستقبل "العنزي" المواطنين والمسؤولين المهنئين بالعيد من مدنيين وعسكريين؛ في الصالة الرئيسية بالمحافظة.

فيما قام العنزي ومديرو الإدارات الحكومية في المحافظة، بزيارةٍ للمرضى المنومين في المستشفى العام بيدمة، بحضور مدير المستشفى مسعود بن تركي آل فطيح، مقدمًا لهم التهاني بالعيد الأضحى، ومتمنيًا لهم الشفاء العاجل.

كما رفع "العنزي" باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وشيوخ ونواب وأهالي محافظة يدمة؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظهما الله-، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز؛ بمناسبة عيد الأضحى، سائلاً الله أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية باليمن والمسرّات.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
02:53 PM

محافظ يدمة يؤدي صلاة العيد ويعايد المرضى ويستقبل المهنئين

A A A
بندر آل فطيح - نجران
0
1,695

أدّى محافظ يدمة التابعة لمنطقة نجران موفق بن عبدالهادي العنزي، اليوم؛ صلاة عيد الأضحى، بحضور عدد كبير من المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

واستقبل "العنزي" المواطنين والمسؤولين المهنئين بالعيد من مدنيين وعسكريين؛ في الصالة الرئيسية بالمحافظة.

فيما قام العنزي ومديرو الإدارات الحكومية في المحافظة، بزيارةٍ للمرضى المنومين في المستشفى العام بيدمة، بحضور مدير المستشفى مسعود بن تركي آل فطيح، مقدمًا لهم التهاني بالعيد الأضحى، ومتمنيًا لهم الشفاء العاجل.

كما رفع "العنزي" باسمه ونيابة عن مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وشيوخ ونواب وأهالي محافظة يدمة؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظهما الله-، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز؛ بمناسبة عيد الأضحى، سائلاً الله أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية باليمن والمسرّات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,703
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,681
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,669
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,773

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة