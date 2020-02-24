النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بصاروخ صَنَعه بيديه.. مصرع "المجنون" المشكك في "كروية الأرض"

مغامر أمريكي مثير للجدل كان يصوّر فيلمًا لبرنامج "رواد فضاء صنعوا أنفسهم"

لَقِيَ المغامر الأمريكي المثير للجدل مايك هيوز (64 عامًا) مصرعه في حادثة تحطم صاروخ قام بصنعه والطيران به، بولاية كاليفورنيا؛ لإثبات نظريته بأن الأرض ليست كروية.

وتوفي هيوز، الملقب بـ"المجنون"، بعد سقوط الصاروخ في ضيعة خاصة بالقرب من بلدة بارستو بولاية كاليفورنيا؛ فيما أكد والدو "ستايكس" (شريك هيوز)، مقتله وفق "سكاي نيوز عربية".

وذكرت قناة "ساينس" على صفحتها على "تويتر" أن "مايك" كان يصور فيلمًا لبرنامج "رواد فضاء صنعوا أنفسهم"، ضمن سلسلة جديدة على القناة تتضمن تقارير حول أفراد حاولوا الصعود إلى السماء من خلال تصنيع صواريخهم الخاصة.

وقالت القناة: "كان يحلم دائمًا بالقيام بهذه المهمة".

وأظهر مقطع مصور على موقع تي إم زد الصاروخ ينطلق مع تمزّق المظلة أثناء الإقلاع. وحلّق الصاروخ لنحو 10 ثوانٍ في الفضاء قبل أن يهبط مجددًا ليصطدم بالأرض.

مايك هيوز ولاية كاليفورنيا

الرئيسية/ محطات

اعلان
بصاروخ صَنَعه بيديه.. مصرع "المجنون" المشكك في "كروية الأرض"
سبق

لَقِيَ المغامر الأمريكي المثير للجدل مايك هيوز (64 عامًا) مصرعه في حادثة تحطم صاروخ قام بصنعه والطيران به، بولاية كاليفورنيا؛ لإثبات نظريته بأن الأرض ليست كروية.

وتوفي هيوز، الملقب بـ"المجنون"، بعد سقوط الصاروخ في ضيعة خاصة بالقرب من بلدة بارستو بولاية كاليفورنيا؛ فيما أكد والدو "ستايكس" (شريك هيوز)، مقتله وفق "سكاي نيوز عربية".

وذكرت قناة "ساينس" على صفحتها على "تويتر" أن "مايك" كان يصور فيلمًا لبرنامج "رواد فضاء صنعوا أنفسهم"، ضمن سلسلة جديدة على القناة تتضمن تقارير حول أفراد حاولوا الصعود إلى السماء من خلال تصنيع صواريخهم الخاصة.

وقالت القناة: "كان يحلم دائمًا بالقيام بهذه المهمة".

وأظهر مقطع مصور على موقع تي إم زد الصاروخ ينطلق مع تمزّق المظلة أثناء الإقلاع. وحلّق الصاروخ لنحو 10 ثوانٍ في الفضاء قبل أن يهبط مجددًا ليصطدم بالأرض.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
09:31 AM

بصاروخ صَنَعه بيديه.. مصرع "المجنون" المشكك في "كروية الأرض"

مغامر أمريكي مثير للجدل كان يصوّر فيلمًا لبرنامج "رواد فضاء صنعوا أنفسهم"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,662

لَقِيَ المغامر الأمريكي المثير للجدل مايك هيوز (64 عامًا) مصرعه في حادثة تحطم صاروخ قام بصنعه والطيران به، بولاية كاليفورنيا؛ لإثبات نظريته بأن الأرض ليست كروية.

وتوفي هيوز، الملقب بـ"المجنون"، بعد سقوط الصاروخ في ضيعة خاصة بالقرب من بلدة بارستو بولاية كاليفورنيا؛ فيما أكد والدو "ستايكس" (شريك هيوز)، مقتله وفق "سكاي نيوز عربية".

وذكرت قناة "ساينس" على صفحتها على "تويتر" أن "مايك" كان يصور فيلمًا لبرنامج "رواد فضاء صنعوا أنفسهم"، ضمن سلسلة جديدة على القناة تتضمن تقارير حول أفراد حاولوا الصعود إلى السماء من خلال تصنيع صواريخهم الخاصة.

وقالت القناة: "كان يحلم دائمًا بالقيام بهذه المهمة".

وأظهر مقطع مصور على موقع تي إم زد الصاروخ ينطلق مع تمزّق المظلة أثناء الإقلاع. وحلّق الصاروخ لنحو 10 ثوانٍ في الفضاء قبل أن يهبط مجددًا ليصطدم بالأرض.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,772
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,088
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,560
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,888

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة