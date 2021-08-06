أسعار الذهب تنخفض بفعل صعود الدولار

لتقبع قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأونصة

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، لتقبع قرب المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ تعرّض الذهب لضغوطٍ من الدولار الأقوى، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية لاستقاء مؤشرات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسات.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1799.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:17 بتوقيت جرينتش، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1802.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.12 دولار للأوقية (الأونصة) وانخفضت بنحو 1.4 % في الأسبوع.