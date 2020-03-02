قلّد مدير دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العميد محمد بن سعد السهيمي، رئيس رقباء حسين بن علي الشريف، رتبته الجديدة، بعد صدور القرار بترقيته؛ مباركًا له هذه الترقية، ومتمنيًا له المزيد من الجهد وأن تكون عونًا له في خدمة الدين والمليك والوطن.
"الشريف" رئيس رقباء بدوريات أمن مكة
قلّد مدير دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العميد محمد بن سعد السهيمي، رئيس رقباء حسين بن علي الشريف، رتبته الجديدة، بعد صدور القرار بترقيته؛ مباركًا له هذه الترقية، ومتمنيًا له المزيد من الجهد وأن تكون عونًا له في خدمة الدين والمليك والوطن.
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"الشريف" رئيس رقباء بدوريات أمن مكةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-02
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
01:33 PM
"الشريف" رئيس رقباء بدوريات أمن مكة
قلّد مدير دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العميد محمد بن سعد السهيمي، رئيس رقباء حسين بن علي الشريف، رتبته الجديدة، بعد صدور القرار بترقيته؛ مباركًا له هذه الترقية، ومتمنيًا له المزيد من الجهد وأن تكون عونًا له في خدمة الدين والمليك والوطن.
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