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وكيف ندافع ولا نملك وسيلة؟ .. 17 يوماً والوحش الفضائي يضرب الأرض

"ناسا" تحذّر: الكويكب العملاق يقترب .. وماسك: ضعف أضخم مبنى في أوروبا

حذّرت وكالة ناسا الأميركية لعلوم الفضاء، اليوم الثلاثاء، من اقتراب كويكب عملاق للاصطدام بالأرض، وهو الأمر الذي أكده مؤسس شركة سبيس إكس، إيلون ماسك؛ الذي أشار إلى عدم امتلاك أي وسيلة دفاع ضده.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، حذّر "ماسك" من أن حجم الكويكب يتخطى ضعف حجم برج "شارد" في لندن، الذي يعد أضخم مبنى في أوروبا.

وسيمر الكويكب العملاق بجوار كوكب الأرض سبتمبر المقبل، ومن المرجح أن يضربها، بحسب تقديرات "ناسا"، في يوم 14 سبتمبر، والذى يبلغ عرضه أكثر من 650 متراً.

وأوضحت الصحيفة، أن "الوحش الفضائي" سيمر بالأرض بسرعة 14 ألف ميل في الساعة، وسيقطع بعد مروره بكوكبنا مسافة 3.3 مليون ميل.

ووفق "سكاي نيوز" يأتي ظهور الكويكب العملاق بعد آخر مرة ظهر فيها في 1 سبتمبر عام 2000، أي أنه يظهر كل 20 عاماً تقريباً، وستتكرر مرة أخرى في عام 2038.

من جانبها، ذكرت وكالة ناسا أنه لا يوجد خطر من تصادم الكويكب مع الأرض، إلا أن رئيس وكالة علوم الفضاء الأميركية، جيم بردنشتاين؛ حذر في وقت سابق من احتمالية اصطدام كويكب قاتل في المستقبل بالأرض.

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وكيف ندافع ولا نملك وسيلة؟ .. 17 يوماً والوحش الفضائي يضرب الأرض
سبق

حذّرت وكالة ناسا الأميركية لعلوم الفضاء، اليوم الثلاثاء، من اقتراب كويكب عملاق للاصطدام بالأرض، وهو الأمر الذي أكده مؤسس شركة سبيس إكس، إيلون ماسك؛ الذي أشار إلى عدم امتلاك أي وسيلة دفاع ضده.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، حذّر "ماسك" من أن حجم الكويكب يتخطى ضعف حجم برج "شارد" في لندن، الذي يعد أضخم مبنى في أوروبا.

وسيمر الكويكب العملاق بجوار كوكب الأرض سبتمبر المقبل، ومن المرجح أن يضربها، بحسب تقديرات "ناسا"، في يوم 14 سبتمبر، والذى يبلغ عرضه أكثر من 650 متراً.

وأوضحت الصحيفة، أن "الوحش الفضائي" سيمر بالأرض بسرعة 14 ألف ميل في الساعة، وسيقطع بعد مروره بكوكبنا مسافة 3.3 مليون ميل.

ووفق "سكاي نيوز" يأتي ظهور الكويكب العملاق بعد آخر مرة ظهر فيها في 1 سبتمبر عام 2000، أي أنه يظهر كل 20 عاماً تقريباً، وستتكرر مرة أخرى في عام 2038.

من جانبها، ذكرت وكالة ناسا أنه لا يوجد خطر من تصادم الكويكب مع الأرض، إلا أن رئيس وكالة علوم الفضاء الأميركية، جيم بردنشتاين؛ حذر في وقت سابق من احتمالية اصطدام كويكب قاتل في المستقبل بالأرض.

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
09:25 AM
اخر تعديل
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
10:52 AM

وكيف ندافع ولا نملك وسيلة؟ .. 17 يوماً والوحش الفضائي يضرب الأرض

"ناسا" تحذّر: الكويكب العملاق يقترب .. وماسك: ضعف أضخم مبنى في أوروبا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت وكالة ناسا الأميركية لعلوم الفضاء، اليوم الثلاثاء، من اقتراب كويكب عملاق للاصطدام بالأرض، وهو الأمر الذي أكده مؤسس شركة سبيس إكس، إيلون ماسك؛ الذي أشار إلى عدم امتلاك أي وسيلة دفاع ضده.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، حذّر "ماسك" من أن حجم الكويكب يتخطى ضعف حجم برج "شارد" في لندن، الذي يعد أضخم مبنى في أوروبا.

وسيمر الكويكب العملاق بجوار كوكب الأرض سبتمبر المقبل، ومن المرجح أن يضربها، بحسب تقديرات "ناسا"، في يوم 14 سبتمبر، والذى يبلغ عرضه أكثر من 650 متراً.

وأوضحت الصحيفة، أن "الوحش الفضائي" سيمر بالأرض بسرعة 14 ألف ميل في الساعة، وسيقطع بعد مروره بكوكبنا مسافة 3.3 مليون ميل.

ووفق "سكاي نيوز" يأتي ظهور الكويكب العملاق بعد آخر مرة ظهر فيها في 1 سبتمبر عام 2000، أي أنه يظهر كل 20 عاماً تقريباً، وستتكرر مرة أخرى في عام 2038.

من جانبها، ذكرت وكالة ناسا أنه لا يوجد خطر من تصادم الكويكب مع الأرض، إلا أن رئيس وكالة علوم الفضاء الأميركية، جيم بردنشتاين؛ حذر في وقت سابق من احتمالية اصطدام كويكب قاتل في المستقبل بالأرض.

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