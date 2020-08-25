وزير الصحة الروسي: اللقاح ضد كورونا جاهز لإجراء الاختبار الثالث

صندوق الاستثمارات تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من عقار محلي

أكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن مركز "غاماليا" قدّم وثائق لإجراء تجارب ما بعد التسجيل للقاح ضد فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن مركز "غاماليا" يعمل الآن على إطلاق السلسلة الصناعية للقاح ومراقبة الجودة.

وذكر رئيس صندوق الاستثمار الروسي، كيريل ديميترييف، في وقت سابق، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من عقار محلي.

بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، إن تصدير اللقاح إلى الخارج يمكن أن يبدأ في الربيع.

وسجلت وزارة الصحة في الحادي عشر من الشهر الجاري أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك-19".

ووفق "روسيا اليوم" عمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "غاماليا" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وأكد الخبراء أنه خلال التجارب السريرية، أن اللقاح الذي تمت تجربته على متطوعين، طور الأجسام المضادة، دون أن يتسبّب في أي مضاعفات خطيرة.