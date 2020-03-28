"بلدية الحازمي" تنفِّذ 100 مهمة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من كورونا

شملت المحال والحدائق والمتنزهات والمراكز التجارية في بيشة

دعمت بلدية الحازمي بمحافظة بيشة أعمال تطبيق ومراقبة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، من خلال تفعيل العديد من المهام الرقابية والإشرافية والتنفيذية بأرجاء مراكزها. وتجاوزت المهام المنجزة أكثر من 100 مهمة عمل، تم إنجازها خل الأسبوع إنفاذًا لتوجيهات أمين أمانة عسير، الدكتور وليد الحميدي، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا الجديد (covid- 19).

وأوضح رئيس بلدية الحازمي، المهندس إبراهيم بن صالح القرني، أن المهام المنفذة شملت المحال التجارية المتعلقة بالمستهلك، والحدائق، والمتنزهات، والمراكز التجارية، والتجمعات والفعاليات الترفيهية، وأسواق النفع العام، وغيرها من الأنشطة التي تمس صحة المستهلك، أو التي يكثر بها الزوار والمرتادون.

وبيّن أن البلدية نفذت جولات ميدانية مخصصة على الأنشطة التجارية والغذائية كافة المتعلقة بالمستهلك للتوعية بالإجراءات التي يجب اتخاذها، والممارسات التي يجب الحذر منها، ومراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة عسير، كتجنب السلوكيات الخاطئة، كالبصق، وعدم تغطية الفم، وتجنب لمس العينين والأنف والفم خلال تجهيز الغذاء، ولبس القفازات والكمامات أثناء العمل، والطهي الجيد للأطعمة، وإيقاف أي عامل تظهر عليه أعراض (الحمى، الكحة وصعوبة التنفس)، وغسل اليدين بمطهر، أو غسلها جيدا بالماء والصابون، وتخصيص أدوات لتقطيع اللحوم، وأخرى للخضراوات، وتعقيم الأسطح كافة على مدار اليوم.

وشملت الحملات الرقابية أكثر من 750 محلاً مهنيًّا وصحيًّا، تمت مراقبتها، كما تم تطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة بحق المخالفين.

وأكد استمرار هذه الحملات والجولات الميدانية بشكل يومي في فترات صباحية ومسائية، وأن "البلدية أغلقت المقاهي الشعبية، ومنعتها من تقديم الشيشة والمعسل، وصادرت الفرق الرقابية محتويات المقاهي التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية".

وأشار "القرني" إلى أن البلدية قامت بتعقيم دورات المياه بالحدائق والمتنزهات، والمسطحات الخضراء بالشوارع الرئيسية، كما نفذت برنامجًا مخصصًا لتعقيم ورش المتنزهات والحدائق والمداخل والمخارج ومواقع ألعاب الأطفال والألعاب الرياضية والمماشي والجلسات والمظلات والساحات البلدية والمرافق البلدية المختلفة تعزيزًا للجهود الرامية لمكافحة الفيروس الجديد، وتركيب أجهزة لتعقيم اليدين في مكاتب البلدية، ودعم دورات المياه بمواد التعقيم اللازمة.

وقد ألزمت البلدية المجمعات التجارية والأسواق بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.