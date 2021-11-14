نقلت "رويترز" عن مسؤول في مفوضية الانتخابات الليبية، اليوم (الأحد) أن سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، قدّم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية شخصياً، لمفوضية الانتخابات في مدينة سبها جنوب البلاد.

سيف الإسلام القذافي يُقدّم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسية الليبية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-14 نقلت "رويترز" عن مسؤول في مفوضية الانتخابات الليبية، اليوم (الأحد) أن سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، قدّم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية شخصياً، لمفوضية الانتخابات في مدينة سبها جنوب البلاد. وظهر "سيف الإسلام" في مقطع فيديو يقدم أوراق ترشحه بالحضور الشخصي لمفوضية الانتخابات.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443 02:48 PM

سيف الإسلام القذافي يُقدّم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسية الليبية حضر بنفسه إلى مقر المفوضية في سبها





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نقلت "رويترز" عن مسؤول في مفوضية الانتخابات الليبية، اليوم (الأحد) أن سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، قدّم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية شخصياً، لمفوضية الانتخابات في مدينة سبها جنوب البلاد.

وظهر "سيف الإسلام" في مقطع فيديو يقدم أوراق ترشحه بالحضور الشخصي لمفوضية الانتخابات.