النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سيف الإسلام القذافي يُقدّم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسية الليبية

حضر بنفسه إلى مقر المفوضية في سبها

نقلت "رويترز" عن مسؤول في مفوضية الانتخابات الليبية، اليوم (الأحد) أن سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، قدّم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية شخصياً، لمفوضية الانتخابات في مدينة سبها جنوب البلاد.

وظهر "سيف الإسلام" في مقطع فيديو يقدم أوراق ترشحه بالحضور الشخصي لمفوضية الانتخابات.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
سيف الإسلام القذافي يُقدّم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسية الليبية
سبق

نقلت "رويترز" عن مسؤول في مفوضية الانتخابات الليبية، اليوم (الأحد) أن سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، قدّم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية شخصياً، لمفوضية الانتخابات في مدينة سبها جنوب البلاد.

وظهر "سيف الإسلام" في مقطع فيديو يقدم أوراق ترشحه بالحضور الشخصي لمفوضية الانتخابات.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
02:48 PM

سيف الإسلام القذافي يُقدّم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسية الليبية

حضر بنفسه إلى مقر المفوضية في سبها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,071

نقلت "رويترز" عن مسؤول في مفوضية الانتخابات الليبية، اليوم (الأحد) أن سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، قدّم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية شخصياً، لمفوضية الانتخابات في مدينة سبها جنوب البلاد.

وظهر "سيف الإسلام" في مقطع فيديو يقدم أوراق ترشحه بالحضور الشخصي لمفوضية الانتخابات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,449
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,134
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,155
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,212

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة