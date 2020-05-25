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شاهد.. مصنع تجميع السيارات بالجبيل يعرض نماذج لأعماله

يضم المشروع مرافق أساسية كورش الكبس ولحام الهيكل والطلاء

كشفت شركة السيارات الوطنية السعودية عن بعض نماذج السيارات التي ستجمعها في مصنعها بمدينة الجبيل الصناعية.

واطلع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي على النماذج، بالإضافة إلى عرض شامل عن مصنع تجميع السيارات الذي ستنشئه الشركة في مدينة الجبيل الصناعية ومراحل إنشائه حتى مرحلة التصنيع الكامل للسيارات.

وكانت شركة السيارات الوطنية السعودية أعلنت في وقت سابق عن تأسيس مجمع لتصنيع السيارات بالجبيل في مجمع بلاسكيم التابع لشركة صدارة بمساحة تبلغ مليون متر مربع.

ويضم المشروع مرافق أساسية، مثل ورش الكبس ولحام الهيكل والطلاء، وورشة تجميع عامة، إضافة إلى المرافق المساندة مثل مُستودع الخدمات اللوجستية ومسار الاختبار ومبنى الإدارة.

كما تمّ تخصيص مليون متر مربع آخر بجوار مصنع شركة سنام لموردي أجزاء السيارات من الفئة الأولى.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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شاهد.. مصنع تجميع السيارات بالجبيل يعرض نماذج لأعماله
سبق

كشفت شركة السيارات الوطنية السعودية عن بعض نماذج السيارات التي ستجمعها في مصنعها بمدينة الجبيل الصناعية.

واطلع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي على النماذج، بالإضافة إلى عرض شامل عن مصنع تجميع السيارات الذي ستنشئه الشركة في مدينة الجبيل الصناعية ومراحل إنشائه حتى مرحلة التصنيع الكامل للسيارات.

وكانت شركة السيارات الوطنية السعودية أعلنت في وقت سابق عن تأسيس مجمع لتصنيع السيارات بالجبيل في مجمع بلاسكيم التابع لشركة صدارة بمساحة تبلغ مليون متر مربع.

ويضم المشروع مرافق أساسية، مثل ورش الكبس ولحام الهيكل والطلاء، وورشة تجميع عامة، إضافة إلى المرافق المساندة مثل مُستودع الخدمات اللوجستية ومسار الاختبار ومبنى الإدارة.

كما تمّ تخصيص مليون متر مربع آخر بجوار مصنع شركة سنام لموردي أجزاء السيارات من الفئة الأولى.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
09:35 PM

شاهد.. مصنع تجميع السيارات بالجبيل يعرض نماذج لأعماله

يضم المشروع مرافق أساسية كورش الكبس ولحام الهيكل والطلاء

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محمد عبيد - الجبيل
1
1,796

كشفت شركة السيارات الوطنية السعودية عن بعض نماذج السيارات التي ستجمعها في مصنعها بمدينة الجبيل الصناعية.

واطلع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي على النماذج، بالإضافة إلى عرض شامل عن مصنع تجميع السيارات الذي ستنشئه الشركة في مدينة الجبيل الصناعية ومراحل إنشائه حتى مرحلة التصنيع الكامل للسيارات.

وكانت شركة السيارات الوطنية السعودية أعلنت في وقت سابق عن تأسيس مجمع لتصنيع السيارات بالجبيل في مجمع بلاسكيم التابع لشركة صدارة بمساحة تبلغ مليون متر مربع.

ويضم المشروع مرافق أساسية، مثل ورش الكبس ولحام الهيكل والطلاء، وورشة تجميع عامة، إضافة إلى المرافق المساندة مثل مُستودع الخدمات اللوجستية ومسار الاختبار ومبنى الإدارة.

كما تمّ تخصيص مليون متر مربع آخر بجوار مصنع شركة سنام لموردي أجزاء السيارات من الفئة الأولى.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,823
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,790
29 مليار ..

29 مليار ..

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18,139
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32,422

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