خلال أسبوع .. 2921 جولة لـ "عمل مكة" تضبط 788 مخالفة توطين

نُفذت على المنشآت التجارية وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

نفّذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة (2921) جولة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي على عدد من المنشآت التجارية في سوق العمل، بمشاركة الجهات الرسمية، للتحقق من التزام المنشآت بقرارات التوطين.

وأسفرت الجولات عن ضبط (788) مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وتأتي هذه الجولات التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرارات التوطين.

وغطت الوزارة في جولاتها عدداً من الأنشطة والمهن في المنطقة، لضمان متابعة التزام المنشآت بالأحكام النظامية ومتابعة ما يرد من بلاغات، إضافة إلى متابعة قرارات التوطين لتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الفرص الوظيفية في مختلف المستويات.

وتتم إدارة عمليات التفتيش في الإسناد للزيارات وضبط المخالفات وقبول الاعتراضات إلكترونيا مما يسهل توثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف، علما بأن الوزارة تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق (معاً للرصد)، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911" أو فروع الوزارة.