حتى 2024 .. الاتحاد السعودي لكرة القدم والبنك الأهلي يجددان الشراكة

بحضور المسحل والغامدي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، تجديد اتفاقية الشراكة الحصرية والرسمية مع البنك الأهلي حتى عام 2024م.

ووقع الاتفاقية رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد للبنك الأهلي ماجد الغامدي.

وتمت مراسم توقيع الاتفاقية الجديدة بين رائد قطاع المصارف والاتحاد السعودي لكرة القدم على أرضية ملعب (مرسول بارك) في مدينة الرياض قبل انطلاقة المباراة الودية للمنتخب الوطني الأول وشقيقه الكويتي، بحضور قائد المنتخب الأول سالم الدوسري، وقائد المنتخب الوطني الأولمبي سامي النجعي، ومنسوبي الاتحاد السعودي والبنك الأهلي.

وتضم الشراكة الرسمية رعاية البنك الأهلي لأنشطة وبرامج الاتحاد السعودي والمنتخبات الوطنية ومسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.

من جهته قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل: "إن تجديد الشراكة مع البنك الأهلي يأتي من أجل مواصلة التعاون بين الطرفين، والذي بدأ منذ توقيع عقد الشراكة عام 2017".

وأضاف المسحل أن هذه الخطوة تأتي لفتح المزيد من آفاق التعاون والشراكة مع القطاع المصرفي، لاسيما وأن البنك الأهلي يعد رائدًا في هذا القطاع، كما أن استمرار هذه الشراكة من شأنها أن تساهم في تطوير كرة القدم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ولفت رئيس الاتحاد السعودي إلى أن تجديد الشراكة مع البنك الأهلي يتزامن مع مرور 40 عامًا على دعمه لكرة القدم السعودية، وهي المهمة التي وضعها البنك على عاتقه منذ عام 1981؛ حيث كان لهذا الدعم دور كبير بالمساهمة في تطوير كرة القدم السعودية.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد للبنك الأهلي ماجد الغامدي، أن تجديد الشراكة مع الاتحاد السعودي يؤكد على الدور المهم الذي يقوم به القطاع المصرفي، ممثلاً في البنك الأهلي الرائد لهذا القطاع، في دعم حركة التنمية من خلال المساهمة في تطوير القطاع الرياضي، ولاسيما رياضة كرة القدم بشكل خاص التي تحظى باهتمام ومتابعة من كافة شرائح المجتمع السعودي.

وأضاف أن هذه الشراكة تندرج ضمن حرص البنك على تفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة بين القطاعين كأحد أهم محاور التنمية المستدامة تحقيقاً لأهداف رؤية السعودية 2030.

واختتم قائلًا: "كلنا فخر واعتزاز بأن نكون شركاء الوطن في مسيرته التنموية من خلال استمرار رعاية البنك الأهلي الحصرية لهذه الاتفاقية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم".

وساهمت الشراكة مع البنك الأهلي في تطوير أداء الاتحاد، والرفع من مستوى المنتخبات السعودية وتذليل كافة الصعوبات، كما حفزت هذه الاتفاقية دخول المزيد من المستثمرين في المجال الرياضي.