"العصيمي" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه في مجلس الشورى

أعرب عن اعتزازه بالثقة الغالية من خادم الحرمين وولي العهد

رفع عضو مجلس الشورى الدكتور فارس بن عبدالله العصيمي بالغ الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين - حفظهما الله على الثقة الملكية المتمثلة بتعيينه عضواً في ‫مجلس الشورى.

وأعرب "العصيمي" عن اعتزازه بالثقة الغالية من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد سائلاً المولى عز وجل العون والتوفيق لي ولجميع الزملاء لتحقيق تطلعات ولاة أمرنا لما فيه خير ديننا وبلادنا

المؤهلات العلمية:

دكتوراه في القانون الخاص من جامعة فكتوريا بأستراليا عنوان الرسالة: (الحوافز والضمانات في نظام الاستثمار الأجنبي السعودي).

• ماجستير في القانون، جامعة كيس ويسترن ريزيرف بالولايات المتحدة الأمريكية.

• بكالوريوس في القانون، جامعة الملك سعود بالرياض، المملكة العربية السعودية.

السجل الوظيفي:

أستاذ مساعد بقسم القانون الخاص- كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل.

• محاضر بقسم القانون، جامعة الملك فيصل.

• معيد بقسم القانون، جامعة الملك فيصل.

• معيد بإدارة الأنظمة بمعهد الإدارة العامة بالرياض.

الخبرات العملية:

‏‎رئيس لجنة الفصل في المنازعات المصرفية بالدمام بموجب الأمر الملكي الكريم في عام 18/5/1441هـ.

‏‎• رئيس الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام عام 23/12/1439هـ.

‏‎• عميد كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل 1440هـ حتى ١٤٤٢هـ

‏‎• المشرف على الإدارة العامة للشؤون القانونية بجامعة الملك فيصل عام ١٤٣٩هـ.

‏‎• وكيل كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل 1437هـ _1440هـ.

• رئيس اللجنة الرئيسة الدائمة لدراسة المخالفات الإدارية والفنية بجامعة الملك فيصل، عام 1438هـ حتى عام 1441هـ.