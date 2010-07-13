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فعاليات "فلتنا جنوبية" في بيشة تتواصل بمشاركة آلاف الزوار

شارك فيها عدد من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي

تتواصل فعاليات "فلتنا جنوبية" لهذا العام 1440هـ في أيامها الأخيرة، بحضور تجاوز ١٥ ألفاً، فيما يتواصل حضور الجمهور والرواد والزائرين من مختلف شرائح المجتمع، وبخاصة النساء والأطفال.

ويزداد الإقبال والتفاعل يوماً بعد آخر، مع الفعاليات الجديدة والمبتكرة تحت رعاية المستشار رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، والتي تنظمها شركة "راما المستقبل" التي يمثلها مثيب بن عبدالرحمن المعاوي؛ لجذب أكبر عدد من الجمهور والمرتادين، وتوفير أجواء رائعة من المتعة والتشويق.

وتميزت فعاليات "فلتنا جنوبيه" للترفيه بإطلاق وتنظيم فعاليات جديدة ومبتكرة، حيث كان لافتاً حضور نجوم ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي؛ لافتتاح وإطلاق الفعاليات الجديدة والمبتكرة في عدد من المواقع الترفيهية المشاركة؛ لما لهم من حضور جماهيري وتأثير اجتماعي كبير، إضافة للعدد الكبير من المعجبين والمتابعين.


وحضر النجم المنشد سعيد بن وارد، وكذلك النجم عبدالعزيز الشهراني الملقب بـ"شبح بيشة"، والشاعر ناصر بن مشيح الشهراني، كما شارك النجم معاذ الجماز مساء اليوم الجمعة.

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فعاليات "فلتنا جنوبية" في بيشة تتواصل بمشاركة آلاف الزوار
سبق

تتواصل فعاليات "فلتنا جنوبية" لهذا العام 1440هـ في أيامها الأخيرة، بحضور تجاوز ١٥ ألفاً، فيما يتواصل حضور الجمهور والرواد والزائرين من مختلف شرائح المجتمع، وبخاصة النساء والأطفال.

ويزداد الإقبال والتفاعل يوماً بعد آخر، مع الفعاليات الجديدة والمبتكرة تحت رعاية المستشار رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، والتي تنظمها شركة "راما المستقبل" التي يمثلها مثيب بن عبدالرحمن المعاوي؛ لجذب أكبر عدد من الجمهور والمرتادين، وتوفير أجواء رائعة من المتعة والتشويق.

وتميزت فعاليات "فلتنا جنوبيه" للترفيه بإطلاق وتنظيم فعاليات جديدة ومبتكرة، حيث كان لافتاً حضور نجوم ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي؛ لافتتاح وإطلاق الفعاليات الجديدة والمبتكرة في عدد من المواقع الترفيهية المشاركة؛ لما لهم من حضور جماهيري وتأثير اجتماعي كبير، إضافة للعدد الكبير من المعجبين والمتابعين.


وحضر النجم المنشد سعيد بن وارد، وكذلك النجم عبدالعزيز الشهراني الملقب بـ"شبح بيشة"، والشاعر ناصر بن مشيح الشهراني، كما شارك النجم معاذ الجماز مساء اليوم الجمعة.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
09:27 PM

فعاليات "فلتنا جنوبية" في بيشة تتواصل بمشاركة آلاف الزوار

شارك فيها عدد من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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تتواصل فعاليات "فلتنا جنوبية" لهذا العام 1440هـ في أيامها الأخيرة، بحضور تجاوز ١٥ ألفاً، فيما يتواصل حضور الجمهور والرواد والزائرين من مختلف شرائح المجتمع، وبخاصة النساء والأطفال.

ويزداد الإقبال والتفاعل يوماً بعد آخر، مع الفعاليات الجديدة والمبتكرة تحت رعاية المستشار رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، والتي تنظمها شركة "راما المستقبل" التي يمثلها مثيب بن عبدالرحمن المعاوي؛ لجذب أكبر عدد من الجمهور والمرتادين، وتوفير أجواء رائعة من المتعة والتشويق.

وتميزت فعاليات "فلتنا جنوبيه" للترفيه بإطلاق وتنظيم فعاليات جديدة ومبتكرة، حيث كان لافتاً حضور نجوم ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي؛ لافتتاح وإطلاق الفعاليات الجديدة والمبتكرة في عدد من المواقع الترفيهية المشاركة؛ لما لهم من حضور جماهيري وتأثير اجتماعي كبير، إضافة للعدد الكبير من المعجبين والمتابعين.


وحضر النجم المنشد سعيد بن وارد، وكذلك النجم عبدالعزيز الشهراني الملقب بـ"شبح بيشة"، والشاعر ناصر بن مشيح الشهراني، كما شارك النجم معاذ الجماز مساء اليوم الجمعة.

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