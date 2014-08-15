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"السبر" يشيد بنجاح موسم حج عام 1440هـ

بفضل الله ثم القيادة الرشيدة

أشاد إمام وخطيب جامع موضي السديري بالرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، بنجاح موسم حج عام 1440هـ، الذي جاء بفضل من الله -عز وجل- وتوفيقه، ‏{وما بِكم مِن نِعمَةٍ فمِنَ اللَّه}.

وقال "السبر": إن الفضل بعد الله، لمتابعة واهتمام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ما كان له الأثر الواضح للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف: أن هذا الاهتمام والمتابعة جسدته تلك الجهود الكبيرة المبذولة من قطاعات الدولة كافة، التي يتفانى ويتعاون منسوبوها لخدمة ضيوف الرحمن وخدمة الدين والوطن، مستشعرين عظم الأمانة وشرف المهمة.

وتابع: "شرفٌ عظيم وفخرٌ واعتزاز أن هذه البلاد منذ تأسيسها، وهي قائمة على خدمة بيت الله الحرام ومسجد رسوله ﷺ وزائريهما، مع تعزيز لجانب التوحيد وإقامة السنة ومجانبة البدع والخرافات والمظاهر التي تنافي عبادة الحج".

وقال "السبر": "نفاخر بما منّ الله به على المملكة العربية السعودية من شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، ونرى كما يرى العالم أجمع جهود المملكة -أعزها الله- بقطاعاتها كافة في التنظيم وإجراءات الأمن والسلامة والصحة والرعاية الشاملة، لتأدية الفريضة على أكمل وجه في أمن وأمان وطمأنينة".

وثمن "السبر" الدور المتميز لوزارة الشؤون الإسلامية وما قدمته من برامج نوعية ورائدة في المواقيت والمشاعر بدعم ومتابعة من الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وفي ختام تصريحه، سأل "السبر"، الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ هذه البلاد من كل سوء، وأن يرد عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وأن يديم عليها رغد عيشها وأمنها واستقرارها.

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"السبر" يشيد بنجاح موسم حج عام 1440هـ
سبق

أشاد إمام وخطيب جامع موضي السديري بالرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، بنجاح موسم حج عام 1440هـ، الذي جاء بفضل من الله -عز وجل- وتوفيقه، ‏{وما بِكم مِن نِعمَةٍ فمِنَ اللَّه}.

وقال "السبر": إن الفضل بعد الله، لمتابعة واهتمام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ما كان له الأثر الواضح للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف: أن هذا الاهتمام والمتابعة جسدته تلك الجهود الكبيرة المبذولة من قطاعات الدولة كافة، التي يتفانى ويتعاون منسوبوها لخدمة ضيوف الرحمن وخدمة الدين والوطن، مستشعرين عظم الأمانة وشرف المهمة.

وتابع: "شرفٌ عظيم وفخرٌ واعتزاز أن هذه البلاد منذ تأسيسها، وهي قائمة على خدمة بيت الله الحرام ومسجد رسوله ﷺ وزائريهما، مع تعزيز لجانب التوحيد وإقامة السنة ومجانبة البدع والخرافات والمظاهر التي تنافي عبادة الحج".

وقال "السبر": "نفاخر بما منّ الله به على المملكة العربية السعودية من شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، ونرى كما يرى العالم أجمع جهود المملكة -أعزها الله- بقطاعاتها كافة في التنظيم وإجراءات الأمن والسلامة والصحة والرعاية الشاملة، لتأدية الفريضة على أكمل وجه في أمن وأمان وطمأنينة".

وثمن "السبر" الدور المتميز لوزارة الشؤون الإسلامية وما قدمته من برامج نوعية ورائدة في المواقيت والمشاعر بدعم ومتابعة من الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وفي ختام تصريحه، سأل "السبر"، الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ هذه البلاد من كل سوء، وأن يرد عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وأن يديم عليها رغد عيشها وأمنها واستقرارها.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
04:35 PM

"السبر" يشيد بنجاح موسم حج عام 1440هـ

بفضل الله ثم القيادة الرشيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد إمام وخطيب جامع موضي السديري بالرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، بنجاح موسم حج عام 1440هـ، الذي جاء بفضل من الله -عز وجل- وتوفيقه، ‏{وما بِكم مِن نِعمَةٍ فمِنَ اللَّه}.

وقال "السبر": إن الفضل بعد الله، لمتابعة واهتمام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ما كان له الأثر الواضح للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف: أن هذا الاهتمام والمتابعة جسدته تلك الجهود الكبيرة المبذولة من قطاعات الدولة كافة، التي يتفانى ويتعاون منسوبوها لخدمة ضيوف الرحمن وخدمة الدين والوطن، مستشعرين عظم الأمانة وشرف المهمة.

وتابع: "شرفٌ عظيم وفخرٌ واعتزاز أن هذه البلاد منذ تأسيسها، وهي قائمة على خدمة بيت الله الحرام ومسجد رسوله ﷺ وزائريهما، مع تعزيز لجانب التوحيد وإقامة السنة ومجانبة البدع والخرافات والمظاهر التي تنافي عبادة الحج".

وقال "السبر": "نفاخر بما منّ الله به على المملكة العربية السعودية من شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، ونرى كما يرى العالم أجمع جهود المملكة -أعزها الله- بقطاعاتها كافة في التنظيم وإجراءات الأمن والسلامة والصحة والرعاية الشاملة، لتأدية الفريضة على أكمل وجه في أمن وأمان وطمأنينة".

وثمن "السبر" الدور المتميز لوزارة الشؤون الإسلامية وما قدمته من برامج نوعية ورائدة في المواقيت والمشاعر بدعم ومتابعة من الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

وفي ختام تصريحه، سأل "السبر"، الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ هذه البلاد من كل سوء، وأن يرد عنها كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وأن يديم عليها رغد عيشها وأمنها واستقرارها.

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