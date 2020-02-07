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عاصفة شتوية تقطع الكهرباء عن ربع مليون عميل بالولايات المتحدة

منطقة نيويورك تشهد رياحاً تصل سرعتها إلى 64 كم في الساعة

تسببت عاصفة شتوية سريعة التقلب في الولايات المتحدة في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو ربع مليون عميل في ولايتي ساوث كارولينا وبنسلفانيا وما بينهما، ومن المتوقع أن تهدد الرياح العاتية مدينة نيويورك اعتباراً من الليلة.

وتفصيلاً، تشهد منطقة نيويورك الكبرى رياحاً تصل سرعتها إلى 40 ميلاً (64 كيلومتراً في الساعة)، مع هبوب عواصف تصل سرعتها إلى 65 ميلاً في الساعة، من الظهر إلى الساعة السابعة مساءً، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية.

وتسببت رياح مماثلة في الشدة في وفاة شخص واحد الشهر الماضي في المدينة جراء تساقط حطام، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

أما شمال نيويورك ومنطقة نيو إنجلند فتواجهان تهديداً مختلفاً، حيث قال فرانك بيريرا، أحد خبراء الأرصاد في مركز التنبؤ بالطقس في كوليدج بارك بولاية ماريلاند، إن نظام الضغط المنخفض الذي تزداد قوته سريعاً فوق وسط المحيط الأطلسي يمكن أن يتسبب في سقوط ثلوج يصل مستوى ارتفاعها إلى قدمين عبر تلك المناطق.

عاصفة نيويورك الولايات المتحدة

الرئيسية/ أخبار العالم

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عاصفة شتوية تقطع الكهرباء عن ربع مليون عميل بالولايات المتحدة
سبق

تسببت عاصفة شتوية سريعة التقلب في الولايات المتحدة في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو ربع مليون عميل في ولايتي ساوث كارولينا وبنسلفانيا وما بينهما، ومن المتوقع أن تهدد الرياح العاتية مدينة نيويورك اعتباراً من الليلة.

وتفصيلاً، تشهد منطقة نيويورك الكبرى رياحاً تصل سرعتها إلى 40 ميلاً (64 كيلومتراً في الساعة)، مع هبوب عواصف تصل سرعتها إلى 65 ميلاً في الساعة، من الظهر إلى الساعة السابعة مساءً، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية.

وتسببت رياح مماثلة في الشدة في وفاة شخص واحد الشهر الماضي في المدينة جراء تساقط حطام، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

أما شمال نيويورك ومنطقة نيو إنجلند فتواجهان تهديداً مختلفاً، حيث قال فرانك بيريرا، أحد خبراء الأرصاد في مركز التنبؤ بالطقس في كوليدج بارك بولاية ماريلاند، إن نظام الضغط المنخفض الذي تزداد قوته سريعاً فوق وسط المحيط الأطلسي يمكن أن يتسبب في سقوط ثلوج يصل مستوى ارتفاعها إلى قدمين عبر تلك المناطق.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
11:40 PM

عاصفة شتوية تقطع الكهرباء عن ربع مليون عميل بالولايات المتحدة

منطقة نيويورك تشهد رياحاً تصل سرعتها إلى 64 كم في الساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسببت عاصفة شتوية سريعة التقلب في الولايات المتحدة في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو ربع مليون عميل في ولايتي ساوث كارولينا وبنسلفانيا وما بينهما، ومن المتوقع أن تهدد الرياح العاتية مدينة نيويورك اعتباراً من الليلة.

وتفصيلاً، تشهد منطقة نيويورك الكبرى رياحاً تصل سرعتها إلى 40 ميلاً (64 كيلومتراً في الساعة)، مع هبوب عواصف تصل سرعتها إلى 65 ميلاً في الساعة، من الظهر إلى الساعة السابعة مساءً، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية.

وتسببت رياح مماثلة في الشدة في وفاة شخص واحد الشهر الماضي في المدينة جراء تساقط حطام، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

أما شمال نيويورك ومنطقة نيو إنجلند فتواجهان تهديداً مختلفاً، حيث قال فرانك بيريرا، أحد خبراء الأرصاد في مركز التنبؤ بالطقس في كوليدج بارك بولاية ماريلاند، إن نظام الضغط المنخفض الذي تزداد قوته سريعاً فوق وسط المحيط الأطلسي يمكن أن يتسبب في سقوط ثلوج يصل مستوى ارتفاعها إلى قدمين عبر تلك المناطق.

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