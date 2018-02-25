الرئيس العراقي ملتقياً الوفد الإعلامي السعودي: كنت مذيعاً.. وهذه رسالتي للمملكة

شكر الكويت على جهدها.. لقاءات وجولات حافلة تتواصل لليوم الثاني وكلمة لـ"المالك"

في يوم حافل بالزيارات والجولات التي اتسمت بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، التقى الوفد الإعلامي السعودي في اليوم الثاني للزيارة الرسمية للعاصمة بغداد، برئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ووزيري العمل والداخلية، إضافة إلى زيارة نقابة الصحفيين العراقيين.

وقال الرئيس العراقي فؤاد معصوم، خلال استقباله الوفد الإعلامي السعودي في قصر السلام ببغداد، أمس، بحضور سفير المملكة في العراق عبدالعزيز الشمري: إن العلاقات السعودية العراقية مبنية على أسس ‏متينة بحكم مكانة المملكة التاريخية والدينية، وبحكم كون العراق له من المكانة ‏التاريخية، والحضارية، ما يجعله قريباً في علاقاته الأخوية مع السعودية، مؤكداً "حرص العراق على تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين بمختلف المجالات"، وأن العراق ‏يخطو خطوات متسارعة لتعزيز هذه العلاقة.

وأكد "معصوم" مكانة السعودية وحظوتها الخاصة بهذه العلاقة ‏المتميزة، بقيامه بزيارتها في أول زيارة له خارج العراق بعد تسلّمه منصبه رئيسًا ‏للجمهورية، مشدداً على أن بلاده لن تكون إلا جزءاً فاعلًا ‏في حل الخلافات، ولن تكون طرفاً في أي صراع إقليمي، مضيفاً أن العراق يرفض أي تدخلات خارجية في شؤون دول المنطقة، ويمكن أن يساهم في تقريب وجهات النظر في النزاعات بين دول المنطقة.

وأضاف: "العراق يحرص على أن يكون دائماً إلى جانب ما يعزز السلام والتعاون مع جميع الأشقاء والأصدقاء"؛ حيث أشار إلى أن تغليب المشتركات والمصالح المتبادلة وإرادة الأمن والسلام والتقدم هو الضامن لتجاوز جميع المشكلات التي تعاني منها المنطقة في هذه الظروف التاريخية الحرجة.

وأشاد بموقف الكويت في دعمها للعراق خلال احتضانها مؤتمر إعمار المناطق المحررة من قبضة "داعش"، واصفاً موقفها بـ"النبيل، ولن ينساه العراقيون، مثلما لن ‏ينسوا موقف السعودية، ودعمها المستمر، ووقوفها إلى جانب العراق في معاناة شعبه.

وحول الجوانب الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة في العراق، أوضح "معصوم" أن العراق مهيأ لاستقبال الشركات الاستثمارية، ‏ورؤوس الأموال في إعادة الإعمار، بعد أن تخلص من إرهاب "داعش" ‏بنصر مبين، وبعد أن استقرت الأمور، واستتب الأمن في أرجاء العراق، وشرعت ‏الحكومة بجملة من التشريعات والقوانين الضامنة للاستثمارات، ورؤوس الأموال ‏والمشجعة لها.

وختم الرئيس العراقي حديثه بالتعبير عن تقديره لدور وجهود وسائل الإعلام، خصوصاً وأنه عمل في المجال الإعلامي في بداية حياته ومن بينها عمله مذيعاً في الإذاعة الكردية في القاهرة، وأشار إلى أهمية تعزيز حرية العمل الإعلامي ليكون أداؤه فاعلاً ومهنياً وأميناً، آملاً في أن يكون الإعلام بمستوى المسؤولية التي تخفف من أجواء التوتر ويراعي متطلبات أمن شعوب وبلدان المنطقة.

إلى ذلك، زار الوفد الإعلامي السعودي، السبت مقر نقابة الصحفيين العراقيين، واطلعوا على طبيعة عملها وأنشطتها، واستمعوا إلى شرح مفصل قدمه نقيب الصحفيين مؤيد اللامي عن عمل النقابـة ودورها في قيادة مسارات العمل الصحفي وإسهاماتها الفاعلة في تطوير مهنية العمل الصحفي، بالإضافة إلى دورها كسلطة رابعة لها ثقلها المؤثر في مختلف الميادين والأنشطة.

واطلع الوفد الإعلامي السعودي، لدى تجواله في أروقة النقابة، على جانب من عملها في حفظ سجلات الصحفيين وأنشطتهم واعتمادات المؤسسات الإعلامية وإصدار الهويات الصحفية، فضلاً عن استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة لحفظ الأضابير الصحفية وأرشفـة كل مايتعلق بشهداء الصحافة العراقية.

وألقى رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، خالد المالك، كلمة أمام حشد كبير من وسائل الإعلام العراقية، عبر فيها عن شكره وامتنانه بحفاوة الاستقبال وأهمية الزيارة المباشرة لمشاهدة كيف تغلب العراق على تنظيم داعش الإرهابي وعودة الأمن والاستقرار للعراق الشقيق، مشيراً إلى ما لمسه خلال الزيارة من اهتمام كبير من جانب العراق الشقيق في تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيداً بمهنية وسائل الإعلام العراقية ورسالتها في نشر السلام والمساهمة الفاعلة في محاربة الإرهاب ونبذ التطرف والقضاء على تنظيم "داعش"، من أجل مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للعراق الشقيق والمنطقة ككل.

وفي مساء السبت، التقى الوفد الإعلامي السعودي بوزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصناعة وكالةً، محمد شياع السوداني، وتباحثوا حول الخطوات العملية لتشجيع الاستثمار والتعاون الصناعي والاقتصادي بين البلدين، كما التقى الوفد بوزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، الذي اصطحب الوفد في جولة حرة بمدينة بغداد، وداخل أحد المولات، واطلعوا خلالها على الأجواء العامة داخل الأسواق وحالة الأمن التي تتمتع بها ضواحي العاصمة.

وكان الوفد الإعلامي السعودي قد بدأ زيارة رسمية في العاصمة العراقية بغداد، الجمعة الماضية، بدعوة من النقابة العراقية، ورئيس اتحاد الصحافيين العرب مؤيد اللامي، وتستغرق 3 أيام.