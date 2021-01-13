سلطان الغنام وحمدالله ينافسون على لقب أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2020

القائمة ضمت 15 لاعباً يتقدمهم النجم الإسباني انيستا

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ثنائي نادي النصر عبدالرزاق حمدالله وسلطان الغنام ضمن قائمة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2020.

ونشر الاتحاد القاري قائمة تضم 15 لاعباً من الفرق التي نجحت في بلوغ الدور ربع النهائي أو الأدوار اللاحقة في البطولة، وطلب من الجماهير أن تشارك في الاستفتاء لاختيار أفضل لاعب في المسابقة لعام 2020.

وكان الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام بإطلاق جوائز خيارات الجمهور لعام 2020، والتي تنظم على أربع فئات، وبحيث تشكل أصوات الجماهير نسبة 60% من التصويت، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 24 يناير الجاري.

ويمكن للقراء التصويت للاعب الأفضل برأيهم، حيث يستمر التصويت لغاية يوم الجمعة 22 يناير، وفيما يلي اللاعبين المرشحين.

سلطان الغنام - النصر

مدافع نادي النصر قدم بطولة رائعة بكل المقاييس، وكان له دور كبير في بلوغ الفريق للدور قبل النهائي، قبل الخسارة بفارق ركلات الترجيح أمام بيرسيبوليس.

وبرز سلطان الغنام في الدور الدفاعي، إلى جانب صناعة أربعة أهداف لزملائه خلال البطولة، وبالتالي كان من البارزين في الجانبين الهجومي والدفاعي.

عبدالرزاق حمدالله - النصر

فاز المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بجائزة هداف دوري أبطال آسيا 2020 بعدما سجل 7 أهداف.

وأكد حمدالله من جديد قدراته الرائعة أمام المرمى، حيث جاءت أهدافه في سبع مباريات، وساهم في بلوغ النصر للدور قبل النهائي.

أندريس انييستا - فيسيل كوبي

يحظى الإسباني أندريس انييستا بشهرة عالمية كبيرة من خلال إنجازاته مع نادي برشلونة الإسباني، ولكنه في دوري أبطال آسيا 2020 أكد أنه لا زال يمتلك الكثير لتقديمه.

وقد نجح انييستا في تسجيل هدفين حاسمين أمام غوانغزهو ايفرغراند وشنغهاي اس أي بي جي، ولكن الإصابة حرمته من المشاركة في مباراة الدور قبل النهائي.



وضمت القائمة أربعة لاعبين من فريق أولسان هيونداي الفائز بلقب دوري أبطال آسيا 2020، وثلاثة لاعبين من فريق بيرسيبوليس الإيراني وصيف حامل اللقب.

واللاعبون هم:

جوناثان فييرا - بكين، يوون بيت-غارام - أولسان هيونداي، ريناتو أوغوستو - بكين، حامد لاك - بيرسيبوليس، كيوغو فوروهاشي - فيسيل كوبي، جو سو-هوك - أولسان هيونداي، بيورن يونسن - أولسان هيونداي، بشار رسن - بيرسيبوليس، كيم مين-وو - سوون سامسونغ بلو وينغز ، شجاعي خليل زاده - بيرسيبوليس، جلال الدين مشاريبوف - باختاكور، جوينيور نيغراو - أولسان هيونداي.



