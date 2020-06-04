النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بندة": إغلاق وتطهير فرع هايبر "عزيز مول" بجدة بعد تأكد إصابة بكورونا

قالت إنه بناء على توصية الأمانة تم إعادة افتتاح الفرع الثلاثاء

أصدرت شركة بندة للتجزئة اليوم الخميس، توضيحاً بشأن إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في فرع هايبر بندة "عزيز مول" في مدينة جدة الأحد 31 مايو الماضي.

وقالت "بندة" في بيان رسمي نشرته على حسابها بـ"تويتر"، إن الإدارة فور تأكد الإصابة، واتباعاً لتوجيهات وزارة الصحة، تم توجيه الحالة إلى العزل الصحي مباشرة وفي نفس اليوم.

وأضافت أنه تم عزل جميع المخالطين للحالة احترازياً لضمان سلامة المتسوقين والموظفين، وإغلاق الفرع لتنفيذ المزيد من الإجراءات الاحترازية.

وأفادت "بندة" بأنه "بعد إغلاق الفرع في يوم الاثنين الماضي 1 يونيو الجاري، تم تنفيد عملية تعقيم وتطهير شاملة للفرع بجميع أقسامه كإجراء احترازي إضافي".

وأردفت: "بناء على توصية أمانة محافظة جدة تم إعادة افتتاح الفرع الثلاثاء الماضي 2 يونيو الجاري الساعة 12 ظهراً، والاستعانة بموظفين بديلين للحالات المعزولة من فروعنا الأخرى".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بندة": إغلاق وتطهير فرع هايبر "عزيز مول" بجدة بعد تأكد إصابة بكورونا
سبق

أصدرت شركة بندة للتجزئة اليوم الخميس، توضيحاً بشأن إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في فرع هايبر بندة "عزيز مول" في مدينة جدة الأحد 31 مايو الماضي.

وقالت "بندة" في بيان رسمي نشرته على حسابها بـ"تويتر"، إن الإدارة فور تأكد الإصابة، واتباعاً لتوجيهات وزارة الصحة، تم توجيه الحالة إلى العزل الصحي مباشرة وفي نفس اليوم.

وأضافت أنه تم عزل جميع المخالطين للحالة احترازياً لضمان سلامة المتسوقين والموظفين، وإغلاق الفرع لتنفيذ المزيد من الإجراءات الاحترازية.

وأفادت "بندة" بأنه "بعد إغلاق الفرع في يوم الاثنين الماضي 1 يونيو الجاري، تم تنفيد عملية تعقيم وتطهير شاملة للفرع بجميع أقسامه كإجراء احترازي إضافي".

وأردفت: "بناء على توصية أمانة محافظة جدة تم إعادة افتتاح الفرع الثلاثاء الماضي 2 يونيو الجاري الساعة 12 ظهراً، والاستعانة بموظفين بديلين للحالات المعزولة من فروعنا الأخرى".

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
08:49 PM

"بندة": إغلاق وتطهير فرع هايبر "عزيز مول" بجدة بعد تأكد إصابة بكورونا

قالت إنه بناء على توصية الأمانة تم إعادة افتتاح الفرع الثلاثاء

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
4,792

أصدرت شركة بندة للتجزئة اليوم الخميس، توضيحاً بشأن إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في فرع هايبر بندة "عزيز مول" في مدينة جدة الأحد 31 مايو الماضي.

وقالت "بندة" في بيان رسمي نشرته على حسابها بـ"تويتر"، إن الإدارة فور تأكد الإصابة، واتباعاً لتوجيهات وزارة الصحة، تم توجيه الحالة إلى العزل الصحي مباشرة وفي نفس اليوم.

وأضافت أنه تم عزل جميع المخالطين للحالة احترازياً لضمان سلامة المتسوقين والموظفين، وإغلاق الفرع لتنفيذ المزيد من الإجراءات الاحترازية.

وأفادت "بندة" بأنه "بعد إغلاق الفرع في يوم الاثنين الماضي 1 يونيو الجاري، تم تنفيد عملية تعقيم وتطهير شاملة للفرع بجميع أقسامه كإجراء احترازي إضافي".

وأردفت: "بناء على توصية أمانة محافظة جدة تم إعادة افتتاح الفرع الثلاثاء الماضي 2 يونيو الجاري الساعة 12 ظهراً، والاستعانة بموظفين بديلين للحالات المعزولة من فروعنا الأخرى".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,223
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,213
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,904

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة