النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير تبوك: الاحتفاء باليوم السعودي والعالمي للتطوع فخر واعتزاز للمملكة

خلال حفل تكريم الجهات الحكومية وغير الربحية والفرق التطوعية بالمنطقة

قال أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، إن الاحتفاء باليوم السعودي والعالمي للتطوع هو يوم فخر واعتزاز لأبناء وبنات المملكة.
جاء ذلك خلال رعايته، اليوم، بديوان الإمارة حفل تكريم الجهات الحكومية وغير الربحية والفرق التطوعية بالمنطقة، بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي، الذي بدأ بالقرآن الكريم.
وأضاف أن هذا اليوم يجب أن نحافظ على استمراريته ولا يكون يوماً واحداً فقط بل جميع أيام العام.
وأشار إلى أن العمل التطوعي جزء أساسي من ديننا الحنيف وأيضاً من تقاليد هذه البلاد وعادات هذه البلاد وهي من عادات الآباء والأجداد والعمل التطوعي متأصل في حياة الإنسان السعودي وحياة الناس وكانت قديماً تسمى الفزعة، وأنا شخصياً أتمنى إن يكون هذا اليوم يوماً مستمراً طوال أيام السنة.
وأكد أن الدولة -أعزها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- هيأت جميع الأمور التي تشجع العمل التطوعي، وأيضاً هناك قنوات يصب فيها العمل التطوعي بشكل مدروس وآمن.
ولفت إلى أن العمل التطوعي يعتمد أساساً على المواطن نفسه وعلى المجتمع، محيياً هذه المناسبة رئيس جمعية العمل التطوعية بالمنطقة محمد العودة وفريق العمل والمتطوعين.
وعبر عن سروره الكبير من الجهود المبذولة من الزملاء والزميلات الذين يعملون معه، وأن يكون هذا اليوم معهم وسعيد بتكريم من يستحق، قائلاً: "كل فرد منكم يستحق التكريم لهذا السبب.. هذا يوم فخر لنا ولبلادكم وأتمنى إن شاء الله، أن يكون العدد أكثر والمبادرات أكبر ونشاهد عملاً أكثر وألا يكون مقتصراً على جهات معينة".
وأضاف، إن العمل التطوعي لابد أن ينتشر في جميع مناحي المجتمع ولهذا السبب مطلوب من جميع الإدارات الحكومية أن تضع العمل التطوعي على رأس أولوياتها و تشجع المتطوعات والمتطوعين .
وأشار إلى أهمية دور المرأة السعودية ومشاركتها الفاعلة في العمل التطوعي منذ تأسيس البلاد.
من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، منيف بن هابس الحربي، أهمية العمل التطوعي، مشيراً إلى ما يحظى به العمل التطوعي بالمنطقة من دعم ومتابعة من أمير منطقة تبوك.
وذكر أن إجمالي عدد المبادرات التطوعية التي أطلقها الفرع خلال هذا الأسبوع بالتعاون مع القطاعات غير الربحية بلغ 67 فرصة، وقال إن إجمالي عدد الفرص التطوعية التي طرحت من خلال منصة العمل التطوعي بالمنطقة في عام 2021م، بلغ 13328 فرصة.
وفي ختام الحفل، كرم أمير المنطقة أكثر الجهات الحكومية دعماً للعمل التطوعي، إضافة لتكريم القطاعات غير الربحية، والمتطوعين والمتطوعات الحاصلين على أكثر ساعات تطوع بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير تبوك: الاحتفاء باليوم السعودي والعالمي للتطوع فخر واعتزاز للمملكة
سبق

قال أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، إن الاحتفاء باليوم السعودي والعالمي للتطوع هو يوم فخر واعتزاز لأبناء وبنات المملكة.
جاء ذلك خلال رعايته، اليوم، بديوان الإمارة حفل تكريم الجهات الحكومية وغير الربحية والفرق التطوعية بالمنطقة، بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي، الذي بدأ بالقرآن الكريم.
وأضاف أن هذا اليوم يجب أن نحافظ على استمراريته ولا يكون يوماً واحداً فقط بل جميع أيام العام.
وأشار إلى أن العمل التطوعي جزء أساسي من ديننا الحنيف وأيضاً من تقاليد هذه البلاد وعادات هذه البلاد وهي من عادات الآباء والأجداد والعمل التطوعي متأصل في حياة الإنسان السعودي وحياة الناس وكانت قديماً تسمى الفزعة، وأنا شخصياً أتمنى إن يكون هذا اليوم يوماً مستمراً طوال أيام السنة.
وأكد أن الدولة -أعزها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- هيأت جميع الأمور التي تشجع العمل التطوعي، وأيضاً هناك قنوات يصب فيها العمل التطوعي بشكل مدروس وآمن.
ولفت إلى أن العمل التطوعي يعتمد أساساً على المواطن نفسه وعلى المجتمع، محيياً هذه المناسبة رئيس جمعية العمل التطوعية بالمنطقة محمد العودة وفريق العمل والمتطوعين.
وعبر عن سروره الكبير من الجهود المبذولة من الزملاء والزميلات الذين يعملون معه، وأن يكون هذا اليوم معهم وسعيد بتكريم من يستحق، قائلاً: "كل فرد منكم يستحق التكريم لهذا السبب.. هذا يوم فخر لنا ولبلادكم وأتمنى إن شاء الله، أن يكون العدد أكثر والمبادرات أكبر ونشاهد عملاً أكثر وألا يكون مقتصراً على جهات معينة".
وأضاف، إن العمل التطوعي لابد أن ينتشر في جميع مناحي المجتمع ولهذا السبب مطلوب من جميع الإدارات الحكومية أن تضع العمل التطوعي على رأس أولوياتها و تشجع المتطوعات والمتطوعين .
وأشار إلى أهمية دور المرأة السعودية ومشاركتها الفاعلة في العمل التطوعي منذ تأسيس البلاد.
من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، منيف بن هابس الحربي، أهمية العمل التطوعي، مشيراً إلى ما يحظى به العمل التطوعي بالمنطقة من دعم ومتابعة من أمير منطقة تبوك.
وذكر أن إجمالي عدد المبادرات التطوعية التي أطلقها الفرع خلال هذا الأسبوع بالتعاون مع القطاعات غير الربحية بلغ 67 فرصة، وقال إن إجمالي عدد الفرص التطوعية التي طرحت من خلال منصة العمل التطوعي بالمنطقة في عام 2021م، بلغ 13328 فرصة.
وفي ختام الحفل، كرم أمير المنطقة أكثر الجهات الحكومية دعماً للعمل التطوعي، إضافة لتكريم القطاعات غير الربحية، والمتطوعين والمتطوعات الحاصلين على أكثر ساعات تطوع بالمنطقة.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
08:01 PM

أمير تبوك: الاحتفاء باليوم السعودي والعالمي للتطوع فخر واعتزاز للمملكة

خلال حفل تكريم الجهات الحكومية وغير الربحية والفرق التطوعية بالمنطقة

A A A
نواف الغضوري - تبوك
0
80

قال أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، إن الاحتفاء باليوم السعودي والعالمي للتطوع هو يوم فخر واعتزاز لأبناء وبنات المملكة.
جاء ذلك خلال رعايته، اليوم، بديوان الإمارة حفل تكريم الجهات الحكومية وغير الربحية والفرق التطوعية بالمنطقة، بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي، الذي بدأ بالقرآن الكريم.
وأضاف أن هذا اليوم يجب أن نحافظ على استمراريته ولا يكون يوماً واحداً فقط بل جميع أيام العام.
وأشار إلى أن العمل التطوعي جزء أساسي من ديننا الحنيف وأيضاً من تقاليد هذه البلاد وعادات هذه البلاد وهي من عادات الآباء والأجداد والعمل التطوعي متأصل في حياة الإنسان السعودي وحياة الناس وكانت قديماً تسمى الفزعة، وأنا شخصياً أتمنى إن يكون هذا اليوم يوماً مستمراً طوال أيام السنة.
وأكد أن الدولة -أعزها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- هيأت جميع الأمور التي تشجع العمل التطوعي، وأيضاً هناك قنوات يصب فيها العمل التطوعي بشكل مدروس وآمن.
ولفت إلى أن العمل التطوعي يعتمد أساساً على المواطن نفسه وعلى المجتمع، محيياً هذه المناسبة رئيس جمعية العمل التطوعية بالمنطقة محمد العودة وفريق العمل والمتطوعين.
وعبر عن سروره الكبير من الجهود المبذولة من الزملاء والزميلات الذين يعملون معه، وأن يكون هذا اليوم معهم وسعيد بتكريم من يستحق، قائلاً: "كل فرد منكم يستحق التكريم لهذا السبب.. هذا يوم فخر لنا ولبلادكم وأتمنى إن شاء الله، أن يكون العدد أكثر والمبادرات أكبر ونشاهد عملاً أكثر وألا يكون مقتصراً على جهات معينة".
وأضاف، إن العمل التطوعي لابد أن ينتشر في جميع مناحي المجتمع ولهذا السبب مطلوب من جميع الإدارات الحكومية أن تضع العمل التطوعي على رأس أولوياتها و تشجع المتطوعات والمتطوعين .
وأشار إلى أهمية دور المرأة السعودية ومشاركتها الفاعلة في العمل التطوعي منذ تأسيس البلاد.
من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، منيف بن هابس الحربي، أهمية العمل التطوعي، مشيراً إلى ما يحظى به العمل التطوعي بالمنطقة من دعم ومتابعة من أمير منطقة تبوك.
وذكر أن إجمالي عدد المبادرات التطوعية التي أطلقها الفرع خلال هذا الأسبوع بالتعاون مع القطاعات غير الربحية بلغ 67 فرصة، وقال إن إجمالي عدد الفرص التطوعية التي طرحت من خلال منصة العمل التطوعي بالمنطقة في عام 2021م، بلغ 13328 فرصة.
وفي ختام الحفل، كرم أمير المنطقة أكثر الجهات الحكومية دعماً للعمل التطوعي، إضافة لتكريم القطاعات غير الربحية، والمتطوعين والمتطوعات الحاصلين على أكثر ساعات تطوع بالمنطقة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,256
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,565
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,324
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,351

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة