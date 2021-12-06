أمير تبوك: الاحتفاء باليوم السعودي والعالمي للتطوع فخر واعتزاز للمملكة

خلال حفل تكريم الجهات الحكومية وغير الربحية والفرق التطوعية بالمنطقة

قال أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، إن الاحتفاء باليوم السعودي والعالمي للتطوع هو يوم فخر واعتزاز لأبناء وبنات المملكة.

جاء ذلك خلال رعايته، اليوم، بديوان الإمارة حفل تكريم الجهات الحكومية وغير الربحية والفرق التطوعية بالمنطقة، بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي، الذي بدأ بالقرآن الكريم.

وأضاف أن هذا اليوم يجب أن نحافظ على استمراريته ولا يكون يوماً واحداً فقط بل جميع أيام العام.

وأشار إلى أن العمل التطوعي جزء أساسي من ديننا الحنيف وأيضاً من تقاليد هذه البلاد وعادات هذه البلاد وهي من عادات الآباء والأجداد والعمل التطوعي متأصل في حياة الإنسان السعودي وحياة الناس وكانت قديماً تسمى الفزعة، وأنا شخصياً أتمنى إن يكون هذا اليوم يوماً مستمراً طوال أيام السنة.

وأكد أن الدولة -أعزها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- هيأت جميع الأمور التي تشجع العمل التطوعي، وأيضاً هناك قنوات يصب فيها العمل التطوعي بشكل مدروس وآمن.

ولفت إلى أن العمل التطوعي يعتمد أساساً على المواطن نفسه وعلى المجتمع، محيياً هذه المناسبة رئيس جمعية العمل التطوعية بالمنطقة محمد العودة وفريق العمل والمتطوعين.

وعبر عن سروره الكبير من الجهود المبذولة من الزملاء والزميلات الذين يعملون معه، وأن يكون هذا اليوم معهم وسعيد بتكريم من يستحق، قائلاً: "كل فرد منكم يستحق التكريم لهذا السبب.. هذا يوم فخر لنا ولبلادكم وأتمنى إن شاء الله، أن يكون العدد أكثر والمبادرات أكبر ونشاهد عملاً أكثر وألا يكون مقتصراً على جهات معينة".

وأضاف، إن العمل التطوعي لابد أن ينتشر في جميع مناحي المجتمع ولهذا السبب مطلوب من جميع الإدارات الحكومية أن تضع العمل التطوعي على رأس أولوياتها و تشجع المتطوعات والمتطوعين .

وأشار إلى أهمية دور المرأة السعودية ومشاركتها الفاعلة في العمل التطوعي منذ تأسيس البلاد.

من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، منيف بن هابس الحربي، أهمية العمل التطوعي، مشيراً إلى ما يحظى به العمل التطوعي بالمنطقة من دعم ومتابعة من أمير منطقة تبوك.

وذكر أن إجمالي عدد المبادرات التطوعية التي أطلقها الفرع خلال هذا الأسبوع بالتعاون مع القطاعات غير الربحية بلغ 67 فرصة، وقال إن إجمالي عدد الفرص التطوعية التي طرحت من خلال منصة العمل التطوعي بالمنطقة في عام 2021م، بلغ 13328 فرصة.

وفي ختام الحفل، كرم أمير المنطقة أكثر الجهات الحكومية دعماً للعمل التطوعي، إضافة لتكريم القطاعات غير الربحية، والمتطوعين والمتطوعات الحاصلين على أكثر ساعات تطوع بالمنطقة.