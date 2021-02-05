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النائب العام يتفقد الدوائر النيابية في 10 محافظات ويفتتح 3 مقرات جديدة بمنطقة جازان

أمر بتوجيه محققين للعمل بدائرة النيابة العامة بالداير لدعم الجهود الحكومية لمكافحة المخدرات

اختتم النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم, جولته التفقدية لمقرات النيابة العامة في 10 محافظات بمنطقة جازان.

وبدأ "المعجب" جولته يوم الأربعاء الماضي, بزيارة لفرع النيابة العامة بمنطقة جازان ودوائر النيابة العامة في محافظات صامطة وأحد المسارحة وأبوعريش وضمد، وأتمها أمس الخميس بزيارة دوائر النيابة العامة في صبيا وبيش وفيفا وبني مالك، وتضمنت الزيارة تدشين دوائر النيابة في محافظات الريث والعارضة، وافتتاح المبنى الجديد لدائرة النيابة في محافظة العيدابي.

واطلع النائب العام خلال زياراته لدوائر النيابة العامة على سير العمل بها، واستمع لشرح مفصل عن المعايير المطبقة لضمان سلامة الإجراءات النيابية، والتقى عدداً من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.

وحث "المعجب" منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود لتطوير الأداء الوظيفي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة, مؤكداً على أصحاب فضيلة أعضاء النيابة العامة وقيادات رجال الأمن في لقاءاته بهم التعاون فيما بينهم تحقيقا للعدالة الناجزة, وأن يراعوا الاختلافات الثقافية والمرجعيات الفكرية للسواح والزائرين للمنطقة، واضعين في اعتبارهم موازنة المصالح كما حث الشرع المطهر.

وفي سياق متصل، أمر النائب العام بتوجيه عدد من المحققين للعمل في دائرة النيابة العامة بمحافظة الداير الحدودية لدعم الجهود الحكومية المتصلة بمكافحة المخدرات.

يذكر أن جولات النائب العام تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة والالتقاء بالمواطنين والمقيمين عن قرب والاستماع إلى شكاواهم وملاحظاتهم.

وتُعدّ الجولات لمنطقة جازان هي المرحلة الثالثة من الزيارات التفقدية لدوائر النيابة العامة في مناطق المملكة التي بدأها النائب العام بزيارة الدوائر النيابية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

النائب العام جازان النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النائب العام يتفقد الدوائر النيابية في 10 محافظات ويفتتح 3 مقرات جديدة بمنطقة جازان
سبق

اختتم النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم, جولته التفقدية لمقرات النيابة العامة في 10 محافظات بمنطقة جازان.

وبدأ "المعجب" جولته يوم الأربعاء الماضي, بزيارة لفرع النيابة العامة بمنطقة جازان ودوائر النيابة العامة في محافظات صامطة وأحد المسارحة وأبوعريش وضمد، وأتمها أمس الخميس بزيارة دوائر النيابة العامة في صبيا وبيش وفيفا وبني مالك، وتضمنت الزيارة تدشين دوائر النيابة في محافظات الريث والعارضة، وافتتاح المبنى الجديد لدائرة النيابة في محافظة العيدابي.

واطلع النائب العام خلال زياراته لدوائر النيابة العامة على سير العمل بها، واستمع لشرح مفصل عن المعايير المطبقة لضمان سلامة الإجراءات النيابية، والتقى عدداً من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.

وحث "المعجب" منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود لتطوير الأداء الوظيفي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة, مؤكداً على أصحاب فضيلة أعضاء النيابة العامة وقيادات رجال الأمن في لقاءاته بهم التعاون فيما بينهم تحقيقا للعدالة الناجزة, وأن يراعوا الاختلافات الثقافية والمرجعيات الفكرية للسواح والزائرين للمنطقة، واضعين في اعتبارهم موازنة المصالح كما حث الشرع المطهر.

وفي سياق متصل، أمر النائب العام بتوجيه عدد من المحققين للعمل في دائرة النيابة العامة بمحافظة الداير الحدودية لدعم الجهود الحكومية المتصلة بمكافحة المخدرات.

يذكر أن جولات النائب العام تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة والالتقاء بالمواطنين والمقيمين عن قرب والاستماع إلى شكاواهم وملاحظاتهم.

وتُعدّ الجولات لمنطقة جازان هي المرحلة الثالثة من الزيارات التفقدية لدوائر النيابة العامة في مناطق المملكة التي بدأها النائب العام بزيارة الدوائر النيابية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
01:38 AM

النائب العام يتفقد الدوائر النيابية في 10 محافظات ويفتتح 3 مقرات جديدة بمنطقة جازان

أمر بتوجيه محققين للعمل بدائرة النيابة العامة بالداير لدعم الجهود الحكومية لمكافحة المخدرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتم النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم, جولته التفقدية لمقرات النيابة العامة في 10 محافظات بمنطقة جازان.

وبدأ "المعجب" جولته يوم الأربعاء الماضي, بزيارة لفرع النيابة العامة بمنطقة جازان ودوائر النيابة العامة في محافظات صامطة وأحد المسارحة وأبوعريش وضمد، وأتمها أمس الخميس بزيارة دوائر النيابة العامة في صبيا وبيش وفيفا وبني مالك، وتضمنت الزيارة تدشين دوائر النيابة في محافظات الريث والعارضة، وافتتاح المبنى الجديد لدائرة النيابة في محافظة العيدابي.

واطلع النائب العام خلال زياراته لدوائر النيابة العامة على سير العمل بها، واستمع لشرح مفصل عن المعايير المطبقة لضمان سلامة الإجراءات النيابية، والتقى عدداً من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.

وحث "المعجب" منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود لتطوير الأداء الوظيفي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة, مؤكداً على أصحاب فضيلة أعضاء النيابة العامة وقيادات رجال الأمن في لقاءاته بهم التعاون فيما بينهم تحقيقا للعدالة الناجزة, وأن يراعوا الاختلافات الثقافية والمرجعيات الفكرية للسواح والزائرين للمنطقة، واضعين في اعتبارهم موازنة المصالح كما حث الشرع المطهر.

وفي سياق متصل، أمر النائب العام بتوجيه عدد من المحققين للعمل في دائرة النيابة العامة بمحافظة الداير الحدودية لدعم الجهود الحكومية المتصلة بمكافحة المخدرات.

يذكر أن جولات النائب العام تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة والالتقاء بالمواطنين والمقيمين عن قرب والاستماع إلى شكاواهم وملاحظاتهم.

وتُعدّ الجولات لمنطقة جازان هي المرحلة الثالثة من الزيارات التفقدية لدوائر النيابة العامة في مناطق المملكة التي بدأها النائب العام بزيارة الدوائر النيابية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

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