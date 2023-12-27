غيب الموت الزميل الإعلامي حسن الظاهري بعد معاناة مع المرض في القاهرة والتي كان قد انتقل منها إثر ذلك إلى جدة بواسطة الإخلاء الطبي حتى وافاه الأجل في جدة.
"سبق" تواسي أسرته سائلين الله له الرحمة والغفران.
وفاة الإعلامي حسن الظاهري
غيب الموت الزميل الإعلامي حسن الظاهري بعد معاناة مع المرض في القاهرة والتي كان قد انتقل منها إثر ذلك إلى جدة بواسطة الإخلاء الطبي حتى وافاه الأجل في جدة.
"سبق" تواسي أسرته سائلين الله له الرحمة والغفران.
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وفاة الإعلامي حسن الظاهريصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-27
غيب الموت الزميل الإعلامي حسن الظاهري بعد معاناة مع المرض في القاهرة والتي كان قد انتقل منها إثر ذلك إلى جدة بواسطة الإخلاء الطبي حتى وافاه الأجل في جدة.
27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
03:04 PM
وفاة الإعلامي حسن الظاهري
غيب الموت الزميل الإعلامي حسن الظاهري بعد معاناة مع المرض في القاهرة والتي كان قد انتقل منها إثر ذلك إلى جدة بواسطة الإخلاء الطبي حتى وافاه الأجل في جدة.
"سبق" تواسي أسرته سائلين الله له الرحمة والغفران.
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