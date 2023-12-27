وفاة الإعلامي حسن الظاهري

غيب الموت الزميل الإعلامي حسن الظاهري بعد معاناة مع المرض في القاهرة والتي كان قد انتقل منها إثر ذلك إلى جدة بواسطة الإخلاء الطبي حتى وافاه الأجل في جدة.

"سبق" تواسي أسرته سائلين الله له الرحمة والغفران.