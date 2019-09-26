متحدث الصحة: المؤشرات أثبتت أن المملكة دائماً في المراكز المتقدمة على مستوى العالم

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إن المؤشرات الوبائية في المملكة والعالم تواصل الانخفاض ولله الحمد، وهو ما يُبشر بأن العالم يتقدم خطوة بخطوة لمواجهة هذا الوباء، مشيراً إلى أن منطقة الباحة تتصدر نسب المحصنين بجرعتين من اللقاح في مناطق المملكة بـ 66،9% تليها الرياض 66،1% ومن ثم المنطقة الشرقية 65،5%، ومكة المكرمة 58،4%، عسير 56،1%، القصيم 55،5%، جازان 53،7%، تبوك 53،7%، حائل 50،9%، المدينة المنورة 50،7%، الحدود الشمالية 50،4%، نجران 48،9%، الجوف 48،9% وحثّ متحدث الصحة على المسارعة باستكمال التحصين للوصول إلى مأمن وسلامة من الجائحة، مؤكداً أن الأشواط المتبقية مهمة جداً، وأن المؤشرات أثبتت أن المملكة دائماً في المراكز المتقدمة على مستوى العالم، وكانت نموذجاً يحتذى به. وأوضح الدكتور العبدالعالي أن وزارة الصجة قد بدأت بإعطاء الجرعات التنشيطية "الجرعة الثالثة" الإضافية لفئات محددة ذات أولوية وفق المستجدات والتحديثات العلمية من المرضى المصابين بالفشل الكلوي أو من زرعوا أعضاء، كما يتم الإعداد لشمول كبار السن من تجاوزت أعمارهم 60 عامًا ممن تجاوز منحهم الجرعة الثاني 8 أشهر وسيتم قريباً الإعلان عن التفاصيل حول ذلك. وأبان العبدالعالي أن عدد جرعات لقاح كورونا كوفيد – 19 المعطاة في المملكة وصل إلى أكثر من 41 مليون جرعة معطاة في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة، والتي يتجاوز عددها الـ 587 مركزًا، لافتاً أن عدد الذين تلقوا الجرعتين وصل حتى الآن إلى أكثر من 18 مليون و300 ألف شخص. وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 44 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (546926) حالة، من بينها (2277) حالة نشطة، كما بلغ عدد الحالات الحرجة (244) حالة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (535950) حالة بإضافة (58) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8699) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً. من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أن وزارة الموارد البشرية تابعت جهودها على مستوى مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشأت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابيرالوقائية، وعلى ذلك نتج من هذه 87500 جولة رقابية ، و1948 مخالفة للإجراءات الاحترازية سجلت على المنشأت، و3784 بلاغاً تلقتها وزارة الموارد عن مخالفات الإجراءات الاحترازية. وشدّد آل حماد على أهمية الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.

متحدث الصحة: المؤشرات أثبتت أن المملكة دائماً في المراكز المتقدمة على مستوى العالم عبدالله البرقاوي سبق 2021-09-26 قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إن المؤشرات الوبائية في المملكة والعالم تواصل الانخفاض ولله الحمد، وهو ما يُبشر بأن العالم يتقدم خطوة بخطوة لمواجهة هذا الوباء، مشيراً إلى أن منطقة الباحة تتصدر نسب المحصنين بجرعتين من اللقاح في مناطق المملكة بـ 66،9% تليها الرياض 66،1% ومن ثم المنطقة الشرقية 65،5%، ومكة المكرمة 58،4%، عسير 56،1%، القصيم 55،5%، جازان 53،7%، تبوك 53،7%، حائل 50،9%، المدينة المنورة 50،7%، الحدود الشمالية 50،4%، نجران 48،9%، الجوف 48،9%



وحثّ متحدث الصحة على المسارعة باستكمال التحصين للوصول إلى مأمن وسلامة من الجائحة، مؤكداً أن الأشواط المتبقية مهمة جداً، وأن المؤشرات أثبتت أن المملكة دائماً في المراكز المتقدمة على مستوى العالم، وكانت نموذجاً يحتذى به.

وأوضح الدكتور العبدالعالي أن وزارة الصجة قد بدأت بإعطاء الجرعات التنشيطية "الجرعة الثالثة" الإضافية لفئات محددة ذات أولوية وفق المستجدات والتحديثات العلمية من المرضى المصابين بالفشل الكلوي أو من زرعوا أعضاء، كما يتم الإعداد لشمول كبار السن من تجاوزت أعمارهم 60 عامًا ممن تجاوز منحهم الجرعة الثاني 8 أشهر وسيتم قريباً الإعلان عن التفاصيل حول ذلك.



وأبان العبدالعالي أن عدد جرعات لقاح كورونا كوفيد – 19 المعطاة في المملكة وصل إلى أكثر من 41 مليون جرعة معطاة في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة، والتي يتجاوز عددها الـ 587 مركزًا، لافتاً أن عدد الذين تلقوا الجرعتين وصل حتى الآن إلى أكثر من 18 مليون و300 ألف شخص.



وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 44 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (546926) حالة، من بينها (2277) حالة نشطة، كما بلغ عدد الحالات الحرجة (244) حالة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (535950) حالة بإضافة (58) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8699) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.



من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أن وزارة الموارد البشرية تابعت جهودها على مستوى مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشأت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابيرالوقائية، وعلى ذلك نتج من هذه 87500 جولة رقابية ، و1948 مخالفة للإجراءات الاحترازية سجلت على المنشأت، و3784 بلاغاً تلقتها وزارة الموارد عن مخالفات الإجراءات الاحترازية.



وشدّد آل حماد على أهمية الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443 05:34 PM

متحدث الصحة: المؤشرات أثبتت أن المملكة دائماً في المراكز المتقدمة على مستوى العالم ندعو للمسارعة باستكمال التحصين للوصول إلى مأمن وسلامة من الجائحة..





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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إن المؤشرات الوبائية في المملكة والعالم تواصل الانخفاض ولله الحمد، وهو ما يُبشر بأن العالم يتقدم خطوة بخطوة لمواجهة هذا الوباء، مشيراً إلى أن منطقة الباحة تتصدر نسب المحصنين بجرعتين من اللقاح في مناطق المملكة بـ 66،9% تليها الرياض 66،1% ومن ثم المنطقة الشرقية 65،5%، ومكة المكرمة 58،4%، عسير 56،1%، القصيم 55،5%، جازان 53،7%، تبوك 53،7%، حائل 50،9%، المدينة المنورة 50،7%، الحدود الشمالية 50،4%، نجران 48،9%، الجوف 48،9%



وحثّ متحدث الصحة على المسارعة باستكمال التحصين للوصول إلى مأمن وسلامة من الجائحة، مؤكداً أن الأشواط المتبقية مهمة جداً، وأن المؤشرات أثبتت أن المملكة دائماً في المراكز المتقدمة على مستوى العالم، وكانت نموذجاً يحتذى به.

وأوضح الدكتور العبدالعالي أن وزارة الصجة قد بدأت بإعطاء الجرعات التنشيطية "الجرعة الثالثة" الإضافية لفئات محددة ذات أولوية وفق المستجدات والتحديثات العلمية من المرضى المصابين بالفشل الكلوي أو من زرعوا أعضاء، كما يتم الإعداد لشمول كبار السن من تجاوزت أعمارهم 60 عامًا ممن تجاوز منحهم الجرعة الثاني 8 أشهر وسيتم قريباً الإعلان عن التفاصيل حول ذلك.



وأبان العبدالعالي أن عدد جرعات لقاح كورونا كوفيد – 19 المعطاة في المملكة وصل إلى أكثر من 41 مليون جرعة معطاة في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة، والتي يتجاوز عددها الـ 587 مركزًا، لافتاً أن عدد الذين تلقوا الجرعتين وصل حتى الآن إلى أكثر من 18 مليون و300 ألف شخص.



وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 44 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (546926) حالة، من بينها (2277) حالة نشطة، كما بلغ عدد الحالات الحرجة (244) حالة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (535950) حالة بإضافة (58) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8699) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.



من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، أن وزارة الموارد البشرية تابعت جهودها على مستوى مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشأت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابيرالوقائية، وعلى ذلك نتج من هذه 87500 جولة رقابية ، و1948 مخالفة للإجراءات الاحترازية سجلت على المنشأت، و3784 بلاغاً تلقتها وزارة الموارد عن مخالفات الإجراءات الاحترازية.



وشدّد آل حماد على أهمية الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.