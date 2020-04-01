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طالب ثانوي يستعرض دروسه وواجباته عبر منظومة التعليم الموحدة

ضمن طلاب "مدرسة الملك عبدالله" بـ"مكتب المجاردة"

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الطلاب وهو يتابع دروسه وواجباته المنزلية من خلال المنظومة الموحدة لوزارة التعليم، والتي أطلقتها الوزارة لتمكين الطلاب من متابعة دروسهم عن بُعد، وذلك عُقب تعليق الحضور للمدارس لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتمكّن المنظومة الطلاب من تعويض أي فاقد تعليمي بعد تعليق الدراسة، والذي نجحت فيه وزارة التعليم بالتحول من التعليم التقليدي إلى التعليم التقني بكل أبعاده المختلفة، وبكفاءة عالية.

وأظهر مقطع الفيديو المتناقل الطالب "طالع مناع الأسمري"، من طلاب الصف الأول ثانوي بمدرسة الملك عبدالله بمركز خاط في محافظة المجاردة، والتابع لتعليم محايل عسير، وهو يستعرض المنظومة الموحدة في منزله.

ووُثقت مشاركات المدرسة في قسم الرصد والتوثيق بوزارة التعليم، مع مدرستي جابر بن حيان وصقر قريش من مكتب محافظة المجاردة.

وأكد لـ"سبق" مشرف بن محمد العمري، قائد مدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن طلاب المدرسة يواصلون تعليمهم من خلال منظومة التعليم الموحدة، مقدماً شكره لكل القائمين على ذلك العمل الجبّار، وفي مقدمتهم وزير التعليم ونائباه، مؤكداً أن الطالب هو أهمية أولى لدى الوزارة بدءاً بالوزير ووصولاً للمعلم.

وزارة التعليم التعليم عن بعد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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طالب ثانوي يستعرض دروسه وواجباته عبر منظومة التعليم الموحدة
سبق

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الطلاب وهو يتابع دروسه وواجباته المنزلية من خلال المنظومة الموحدة لوزارة التعليم، والتي أطلقتها الوزارة لتمكين الطلاب من متابعة دروسهم عن بُعد، وذلك عُقب تعليق الحضور للمدارس لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتمكّن المنظومة الطلاب من تعويض أي فاقد تعليمي بعد تعليق الدراسة، والذي نجحت فيه وزارة التعليم بالتحول من التعليم التقليدي إلى التعليم التقني بكل أبعاده المختلفة، وبكفاءة عالية.

وأظهر مقطع الفيديو المتناقل الطالب "طالع مناع الأسمري"، من طلاب الصف الأول ثانوي بمدرسة الملك عبدالله بمركز خاط في محافظة المجاردة، والتابع لتعليم محايل عسير، وهو يستعرض المنظومة الموحدة في منزله.

ووُثقت مشاركات المدرسة في قسم الرصد والتوثيق بوزارة التعليم، مع مدرستي جابر بن حيان وصقر قريش من مكتب محافظة المجاردة.

وأكد لـ"سبق" مشرف بن محمد العمري، قائد مدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن طلاب المدرسة يواصلون تعليمهم من خلال منظومة التعليم الموحدة، مقدماً شكره لكل القائمين على ذلك العمل الجبّار، وفي مقدمتهم وزير التعليم ونائباه، مؤكداً أن الطالب هو أهمية أولى لدى الوزارة بدءاً بالوزير ووصولاً للمعلم.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
12:10 AM

طالب ثانوي يستعرض دروسه وواجباته عبر منظومة التعليم الموحدة

ضمن طلاب "مدرسة الملك عبدالله" بـ"مكتب المجاردة"

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الطلاب وهو يتابع دروسه وواجباته المنزلية من خلال المنظومة الموحدة لوزارة التعليم، والتي أطلقتها الوزارة لتمكين الطلاب من متابعة دروسهم عن بُعد، وذلك عُقب تعليق الحضور للمدارس لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتمكّن المنظومة الطلاب من تعويض أي فاقد تعليمي بعد تعليق الدراسة، والذي نجحت فيه وزارة التعليم بالتحول من التعليم التقليدي إلى التعليم التقني بكل أبعاده المختلفة، وبكفاءة عالية.

وأظهر مقطع الفيديو المتناقل الطالب "طالع مناع الأسمري"، من طلاب الصف الأول ثانوي بمدرسة الملك عبدالله بمركز خاط في محافظة المجاردة، والتابع لتعليم محايل عسير، وهو يستعرض المنظومة الموحدة في منزله.

ووُثقت مشاركات المدرسة في قسم الرصد والتوثيق بوزارة التعليم، مع مدرستي جابر بن حيان وصقر قريش من مكتب محافظة المجاردة.

وأكد لـ"سبق" مشرف بن محمد العمري، قائد مدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن طلاب المدرسة يواصلون تعليمهم من خلال منظومة التعليم الموحدة، مقدماً شكره لكل القائمين على ذلك العمل الجبّار، وفي مقدمتهم وزير التعليم ونائباه، مؤكداً أن الطالب هو أهمية أولى لدى الوزارة بدءاً بالوزير ووصولاً للمعلم.

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